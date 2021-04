Oroscopo di domani 12 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

L’umore tiene bene e il temuto incontro con un ex, apparentemente mai dimenticato, vi lascia in bocca un sapore dolce: il cuore si è affrancato. La giornata vi riserva la possibilità di prendervi una rivincita su chi in passato non ha creduto in voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

L’ambiente rilassato favorisce la messa a punto di progetti inerenti la casa, l’educazione dei figli ed eventuali programmi per futuri viaggi. L’amore regala gioie palpabili e “papabili”. Senza pianificare il futuro, assaporate ogni attimo del presente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

L’esperienza accumulata trova soluzioni ad alcuni piccoli guai legati alla quotidianità e nuove strategie per far lievitare il livello delle entrate. Una vena di pigrizia. Vista in positivo, è una buona opportunità per tirare il fiato dal solito tran tran. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Piccoli malesseri, emicranie e acciacchi vari sono legati a doppio filo alle pene sentimentali: prendetevi cura di voi stessi amorevolmente. Apparite poco convinti dei risultati ottenuti, però ormai quel che è fatto è fatto: andate avanti così! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Sia per quanto riguarda la professione sia sul fronte del cuore, abbondano le soddisfazioni. La settimana inizia con tante speranze per un bel domani. Avete bisogno di un cambiamento davvero forte? Allora tanto vale osare, giocando il tutto per tutto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Il cielo assicura che oggi andrà tutto per il meglio. Affari, acquisti e attività baciati dalla fortuna. Azioni concrete realizzano grandi ambizioni. Piacevolissima la serata in compagnia. Chiacchierate costruttive e prospettive che vi rendono felici. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

La Luna in Ariete alza la paletta decretando uno stop. Segnali di scontentezza e lievi incomprensioni con il prossimo, partner in prima fila. Per un errato senso di perfezionismo, pretendete troppo da voi stessi e da chi collabora con voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Le incombenze lavorative vi assorbono molto, ma oggi gratifiche, incentivi e attestati di stima vi danno la riprova che il tempo è stato ben speso. L’entusiasmo per un progetto remunerativo andato in porto appiana le controversie con i colleghi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Un lunedì molto propizio, sia per smaltire gli impegni arretrati sia per sistemare difficoltà finanziarie in comune con altri. Se avete in mente di chiedere un prestito, attivatevi subito: probabilmente la richiesta verrà accolta. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Inizio di settimana poco brillante, con la Luna e Venere che vi guardano di traverso. Bronci in famiglia, partner latitante e tante faccende da sbrigare. Vi sforzate di tenere a bada le emozioni, ma in questo modo perdete autenticità e accumulate stress. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

È il momento di mettere da parte le preoccupazioni astratte e di risolvere in concreto questioni pratiche ed economiche importanti. Le configurazioni celesti sono eccellenti! Dall’amore alla carriera, tutto appare incanalato nella giusta direzione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Situazioni dinamiche in famiglia: nuovi progetti bollono in pentola. Studio di argomenti appassionanti e persone con cui condividere gli entusiasmi. Il desiderio di stabilità affettiva incoraggia passi significativi per dare al rapporto un assetto nuovo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

