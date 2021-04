Oroscopo per il Toro e per tutti i segni di oggi 13 e domani 14 aprile

Oroscopo Toro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 aprile 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

La congiunzione della Luna a Urano vi mette l’argento vivo addosso e tanta voglia di cambiamenti. Saturno suggerisce di agire a ragion veduta. Una riserva di adattabilità e di buonsenso para i colpi, e vi aiuta a cadere in piedi in caso di scivoloni. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

