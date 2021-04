Oroscopo di oggi 14 aprile

Oroscopo oggi 14 aprile ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Il sestile Sole-Marte alimenta la vostra intraprendenza. Avete le carte in regola per fare bella figura con azioni convincenti, incisive e garbate. Le vostre proposte trovano consenso. Risultati eccellenti per chi è impegnato negli studi o nel marketing.

Toro

Per mettere una pezza agli strappi nelle storie d'amore, potete contare su Nettuno. La vostra generosità sarà ampiamente apprezzata. Agevoli sono gli affari e i legami di amicizia. Dialogo scorrevole: è facile oggi capire e farvi capire.

Gemelli

Con la complicità del Sole, la giornata si snoda in un clima dinamico. Presi da inviti, acquisti e nuove conoscenze, ve la spassate senza timori. Sprizzate energia da tutti i pori e la incanalate tra conquiste amorose e salti di qualità nella carriera.

Cancro

La Luna amica di Nettuno culla le vostre certezze, vigila sugli investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del carattere. In virtù del buonumore, affrontate il dovere con leggerezza e positività. Chiarimenti e spiegazioni nella coppia.

Leone

Nulla può oggi l'effetto della Luna sull'umore e sui vostri propositi. L'ottima resa a scuola vi pone più che mai al centro dell'attenzione. Una serie di novità, di situazioni simpatiche, botta e risposta sui social, una più esilarante dell'altra.

Vergine

Con l'ingresso di Venere in Toro, si apre un periodo estremamente promettente per il cuore. Gioie per i single e nuovi slanci per gli accasati. La vostra attività riceve stimoli proficui. Doni, dimostrazioni sentimentali concrete da parte del partner.

Bilancia

La fase è movimentata per la vita professionale, ma non impegnatevi solo in quel campo: ritagliatevi qualche momento libero tutto per voi. Accettate le sfide che alcuni colleghi vi lanciano, sarete in grado di affrontarle con grinta da vincenti.

Scorpione

Leggere increspature delle acque attentano alla vostra tranquillità. Piccole incomprensioni nei rapporti con gli altri: parlate francamente. Sono possibili errori di distrazione nel lavoro: non fatevi prendere in castagna, concentratevi!

Sagittario

Sul piano del rendimento è un mercoledì produttivo. Nelle incombenze di routine, pratici ed efficienti, sfoltirete gli appuntamenti in agenda. Situazioni allettanti nel sociale: allaccerete relazioni intriganti. Nuove prospettive nella professione.

Capricorno

I punti fermi oggi ve li offre la Luna. Cercate di dare spazio a nuovi interessi che nutrano lo spirito e soprattutto sorridete fiduciosi al futuro. Tutto scorre nel migliore dei modi. Iniziative fortunate in ambito finanziario, acquisti sfiziosi per la casa.

Acquario

È possibile che dobbiate risolvere qualche problema nella sfera domestica, ma niente di preoccupante, sarete all'altezza della situazione. Per evitare che nascano incomprensioni in famiglia, dite chiaramente cosa pensate e cosa sentite.

Pesci

Per chi tra voi appartiene alla schiera dei precari, si aprono spiragli e arrivano notizie confortanti. Contratti e collaborazioni confermati. Giorno perfetto per l'intesa amorosa, vivace per la vita sociale. Buono scambio e chiacchierate costruttive.

