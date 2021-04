Oroscopo di oggi 15 aprile

Oroscopo oggi 15 aprile ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Oggi che il notturno satellite fa il suo ingresso in Gemelli, è la simpatia a tenere banco. Umore al top e soddisfazioni dal lavoro in modalità agile. Gli intoppi sono risolvibili facendo tesoro dell’esperienza, in modo da non commettere gli stessi errori.. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Né male né bene, né allegri né tristi: le emozioni sono blindate. Vi consola l’idea della giornata tranquilla con l’obiettivo di riprendere fiato. Una persona simpatica e spensierata entra all’improvviso nella vostra vita sconvolgendo i vostri piani. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

La Luna e Giove vi favoriscono promuovendo progetti di largo respiro. Concludete gli impegni in fretta e fate largo al divertimento, senza indugio. La sicurezza in voi stessi agisce da calamita e attira verso di voi occasioni favorevoli e persone affidabili. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Anche se oggi vi sentirete un po’ annoiati, non trovate diversivi a tutti i costi, nel qui ed ora: rimanete in contatto con voi stessi. Un amore a distanza vi crea inquietudine, ma è proprio nella lontananza che si verifica l’intensità del rapporto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Disposizione d’animo allegra e leggera. Successo in società, comunicativa efficace e un fascino che a prescindere dall’età, vi rende sempre evergreen. Ammirati e corteggiati in ogni situazione, sarete al centro dell’attenzione. Seguite le vostre passioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Luna storta, ma senza gravi conseguenze. Vi rende soltanto poco inclini alle chiacchiere, tanto da rifuggire da ogni forma di mondanità. Piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e qualche disguido. Famiglia e partner da tranquillizzare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Un trigono aereo unisce la Luna a Giove, ovvero la sostenibile ed entusiasmante leggerezza dell’essere. Una ventata di simpatia, acume, dinamismo. Il fronte del cuore vi gratifica con un tocco di tenerezza. Nella coppia vi uniscono dolci speranze. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

La luce del mattino si porta via i brutti sogni e vi fa alzare dal letto pronti per un’altra eventuale battaglia, impavidi come e più di sempre. Restate connessi con i vecchi amici, aggiornatevi sulle ultime novità, commentate un libro uscito di recente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Terrete testa agli intralci con il sorriso. Fermento in amore. Buttatevi, ma non forzate i tempi, come sapete: “Se son rose fioriranno...”. Gli amici possono fare molto per voi: anche se avete altro per la testa, lasciatevi catturare dalla loro allegria. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Godetevi un giovedì di quiete, che sembra essere così ben condiviso dalla dolce metà e i familiari: il segreto della felicità sta nelle piccole cose. È un’ottima idea pulire la casa, arieggiarla, cambiare la disposizione dei mobili e liberarla dalle cianfrusaglie. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Con il favore della Luna esaltata da Giove, siete nel vostro elemento. Leggeri, ma non frivoli. Carismatici e impegnati, costituite un punto di riferimento. Le difficoltà restano, ma avete le carte in regola per affrontarle con pieno successo e soddisfazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Cercate di non perdere la bussola, se non tutto andrà come desiderato e non cedete alla tentazione di scaricare il malumore su chi vi sta vicino. I problemi vi sembreranno molto più grandi di quanto non siano in realtà. Rilassatevi e sorridete. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

