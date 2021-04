Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 15 e domani 16 aprile

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 aprile 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Disposizione d’animo allegra e leggera. Successo in società, comunicativa efficace e un fascino che a prescindere dall’età, vi rende sempre evergreen. Ammirati e corteggiati in ogni situazione, sarete al centro dell’attenzione. Seguite le vostre passioni. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata