Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 15 e domani 16 aprile

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 aprile 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Terrete testa agli intralci con il sorriso. Fermento in amore. Buttatevi, ma non forzate i tempi, come sapete: “Se son rose fioriranno...”. Gli amici possono fare molto per voi: anche se avete altro per la testa, lasciatevi catturare dalla loro allegria. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

