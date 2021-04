Oroscopo di domani 17 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Splendido sabato per voi. La carriera è l’argomento clou: le idee tenute in caldo maturano velocemente, anche grazie a trovate illuminanti. L’amore è sempre fonte di consolazione e se ancora non vi siete fatti avanti, oggi provateci! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

È il lavoro il perno della giornata, soprattutto se retribuito quanto basta per consentirvi spese improrogabili e qualche acquisto di lusso. La fanno facile gli amici, minimizzano le vostre preoccupazioni. Se provassero a mettersi nei vostri panni... Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

La Luna protagonista nel vostro segno in buona armonia con Mercurio. Contate sulla prontezza di riflessi per rimuovere intralci e risolvere problemi. Un filo di malinconia sponsorizzata da Nettuno. Sognate traguardi inconsistenti e obiettivi fumosi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Chiarezza con conoscenti e persone che bazzicano l’ambiente di lavoro: c’è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragioni. Particolare cura nei rapporti di amicizia: piccole incomprensioni sono in agguato. Esprimete le vostre esigenze. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Una bella sensazione di rinascita, grazie alla Luna e a Mercurio strettamente allacciati. Nel lavoro serenamente pareggiate gli arretrati e smaltite gli impegni. Piacevole interscambio con i soci, anche se con mano ferma, tenete sempre il polso della situazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Luna gemellina inquieta e poco sincera con Nettuno nebuloso. Oggi non vi fidate di nessuno, né di chi vi elogia né di chi vi critica. Niente vi viene regalato, ma la vostra strategia è ineccepibile, anche se l’interlocutore farà di tutto per confondervi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Tra i segni privilegiati questo sabato, con la Luna in buon aspetto. Con il capo andate d’accordo e le incombenze scivolano via rapidamente. Il rapporto di coppia mostra qualche strappo, ma il dialogo agisce efficacemente da collante. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Vi date parecchio da fare, ma non vi pesa. La prospettiva di un guadagno extra, di un incentivo vi incoraggia a continuare nella stessa direzione. Se siete rimasti indietro con alcune faccende domestiche, dateci dentro: i risultati saranno appaganti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Mercurio vi incita all’azione, ad essere pratici. Avete il carisma e la tempra dei protagonisti, vestire i panni di comparse non vi si addice. L’atteggiamento sospettoso del partner è irritante. Senza giustificarvi difendete la vostra libertà di azione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Curare i dettagli di un progetto, anche se è un lavoro noioso, può fare la differenza e dare all’iniziativa migliori probabilità di riuscita. La vostra cordialità potrebbe essere fraintesa da un collega che prova un certo interesse per voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Momento di grande creatività. L’amore è un’alchimia, un processo in continua trasformazione. Incontri inaspettati, se siete single. Con l’arrivo di importanti guadagni potete togliervi qualche sfizio. Variazioni assicurano gratificazioni e serenità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Andamento lento, proprio oggi che come ogni sabato avete mille cose in programma. Iniziatene una e partite da lì. Consentito sbuffare. Il senso pratico primeggia sull’umore. Uscite dal letargo, e concluderete molto più di quanto spe. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata