Oroscopo di oggi 16 aprile

Oroscopo oggi 16 aprile ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Configurazione celeste costruttiva, ma spendacciona. Nell’attività investite una fortuna, ma il risultato sui tempi lunghi vi darà riscontri e ragione. Una bella iniziativa con i vostri cari. L’essenziale è staccare dalla routine e rimandare i conti a domani. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Finito il lavoro potete passeggiare pigramente nel parco. Il ritmo lento e il contatto con la natura sgombrano la testa e ritemprano lo spirito. Nel tempo libero coltivate degli interessi culturali. Lo studio mantiene giovane e agile la mente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Mettete all’angolo la malinconia e preparatevi a vivere emozionanti sorprese. Facce e luoghi nuovi saranno un balsamo per l’umore. I nodi non si sciolgono su due piedi, ma una rinnovata fiducia può rivestire tutto di una luce diversa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Coltivate pensieri positivi. Regalatevi un breve stacco o qualcosa che desiderate da tanto, apritevi all’esterno, divertitevi. Non rimanete in casa. Una piccolissima variazione dell’ambiente intorno vi fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminatela. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Non siete convinti di come sta andando una situazione? Vivete di più alla giornata: spingerla dove desiderate potrebbe complicarvi la vita. La curiosità vi metterà in difficoltà, se siete single: a forza di esplorare, potreste finire in un vicolo cieco. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Un senso di insoddisfazione alimenta voglie di evasione. Di occasioni ne troverete a bizzeffe, ma potrebbero avere un gusto amarognolo. Occhio al parcheggio o all’eccesso di velocità: un’infrazione potrebbe costarvi una multa salata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Con quella maestria di cui siete dotati, ricomponete un dissidio fra parenti, riportando la pace e l’armonia con palese sollievo e gratitudine di tutti. Saprete suscitare ammirazione e simpatia in tutte le circostanze. Rispondete con spontaneità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Anche se siete pieni di lavoro, evadete dal solito tran tran. Un contatto ravvicinato con speranze e desideri vi darà la dritta che vi serve. Mentre vi godete il meritato relax, studiate una strategia per non dover ascoltare amici e parenti litigiosi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Sagittario

È l’amore a darvi del filo da torcere. Quel Cupido che ha i suoi tempi e i suoi modi che non si possono forzare ed è necessario imparare... Segnali di inadeguatezza che si manifestano con nervosismo, instabilità e dei movimenti maldestri. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Avete investito troppo in un progetto azzardato? In famiglia non fanno che ripetervelo, ma se siete certi della riuscita, andate avanti. Tra la sicurezza e la spavalderia c’è un abisso. Rimediate, se ritenete di aver fatto il passo più lungo della gamba. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Notizie, inviti e nuove esperienze vi rendono dinamici. Incoraggiate il bisogno di muovervi. Acquisti in libreria. Sorriso a prova di bomba. Gli amici vi approvano e vi rispettano. Accantonate i problemi per dedicarvi a ciò e a chi vi piace. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Insieme alla Luna in Gemelli, qualche rimpianto viene a galla. Animo! Quelle che ai vostri occhi sembrano occasioni perse, forse sono pericoli scampati. Poco soddisfatti, vi trovate un sacco di difetti, in realtà state benissimo. È solo un po’ di stanchezza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata