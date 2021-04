Oroscopo per i Pesci e per tutti i segni di oggi 16 e domani 17 aprile

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 aprile 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Insieme alla Luna in Gemelli, qualche rimpianto viene a galla. Animo! Quelle che ai vostri occhi sembrano occasioni perse, forse sono pericoli scampati. Poco soddisfatti, vi trovate un sacco di difetti, in realtà state benissimo. È solo un po’ di stanchezza. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

