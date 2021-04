Oroscopo di domani 18 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Luna contraria in Cancro. È domenica: la famiglia tiene banco. A seguire un sonnellino postprandiale: la cucina della festa è buona, ma appesantisce. Il partner fa comunella con i vostri parenti. Nonostante non siate sospettosi, la cosa vi suona strana. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Un bel passo avanti sulla via di una conquista amorosa oggi è facilitato dalla Luna. Specie se chi vi piace bazzica l’ambiente familiare, siete a cavallo. Una giornata libera dal lavoro, confortata da presenze e affetti rassicuranti: amici e parenti, tutti lì per voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Un po’ in affanno rispetto alle scadenze. Sentirvi sorvegliati speciali vi irrita: per rendere bene, necessitate di spazio, di un ampio raggio di azione. Siete costretti a utilizzare un metodo che non vi convince. Sarà pure collaudato, ma lo ritenete obsoleto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

L’atmosfera è sfarzosa, con la vostra dea protettrice sostenuta da aspetti significativi. Un mare di ricordi e intuizioni inframezzati da tenerezze. Come guidati da un’energia miracolosa, gli eventi imboccano la strada giusta scantonando errori e guai. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Scandagliando il passato, mettete tutto in discussione, fate chiarezza sugli amori, anche a costo di chiudere una storia che vi appare svuotata. Con il partner è guerra fredda. Siete su posizioni divergenti e sembra che nessuno dei due voglia mollare il colpo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Sostenuta da Urano, la Luna in Cancro è perfetta per riordinare la casa, progettare opere di imbiancatura e di ristrutturazione, distribuire inviti. Buon periodo per chi studia all’estero. Parlare la lingua fluentemente vi pone in una posizione di vantaggio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Clima uggioso sotto il tiro della Luna. Niente di significativo, ma a causa del lavoro la domenica potrebbe diventare un giorno come un altro. Non è facile gestire una famiglia numerosa: suoceri, genitori, partner, specie se entrano in gioco rivalità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Complice la Luna, la giornata potrà scorrere alla grande in un bagno profumato di emozioni e coccole. Grandi privilegiati, cuore e famiglia. Se il capo chiama per un’emergenza, non potete dire di no, anche se dovete mandare a monte un bel progr. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Voglia di fare e buon rendimento, frutto del grillo parlante della coscienza e di un guizzo di buona volontà. Fosse per voi sareste ai tropici. Con i familiari oggi non è aria. Il vostro buttar là qualche battuta spiritosa viene accolto con un silenzio glaciale. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Prezioso l’aiuto dei collaboratori, soprattutto nei momenti no dovuti alle pressioni dei superiori e al sonno, causato dalla stanchezza accumulata. Dimenticate la compagnia di un libro o della buona musica: ovunque voi siate, l’amore vi verrà a stanare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Nessun aiuto dalle stelle oggi, ma la bella notizia è che non ci saranno neanche gli intralci. Potete fare un gesto gentile e telefonare a un parente anziano. Realizzare un progetto sembra più difficile del previsto, ma non rinunciate: riuscirete a spuntarla. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Leitmotiv odierno, l’amore. Per i figli, per il partner, per l’arte... Perfino il seccatore del secondo piano oggi vi fa tenerezza. Intuito e fortuna: ecco il mix vincente. Alla tabaccheria, in ricevitoria per una possibile giocata fortunata. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

