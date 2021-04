Oroscopo per la Bilancia e per tutti i segni di oggi 17 e domani 18 aprile

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 aprile 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Tra i segni privilegiati questo sabato, con la Luna in buon aspetto. Con il capo andate d’accordo e le incombenze scivolano via rapidamente. Il rapporto di coppia mostra qualche strappo, ma il dialogo agisce efficacemente da collante. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

