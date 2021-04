Oroscopo di domani 20 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Un martedì senza punti oscuri, illuminato dalla Luna in Leone che vi conferisce carisma e autorevolezza. Ruolo centrale in società. Ottimo rendimento nella carriera, nello studio, buone prospettive per progetti futuri. Potrete prendervi una piccola rivincita. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Dovete seguire con particolare costanza le questioni economiche, per evitare problemi, spese inutili e battibecchi in famiglia. Malumori. Non perdete tempo a correre dietro a una persona talmente piena di sé da non avere spazio per voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Grandiosa ed espansiva la Luna vi sostiene, pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. Aiuti esterni per risolvere problemi importanti. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete un brillante successo, che riuscirete a conservare nel tempo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Rimandate gli acquisti per la casa e l’attività: oggi rischiate di spendere molto per oggetti appariscenti di scarsa qualità e di dubbia durata. L’opera di consolidamento della vostra situazione subisce una battuta d’arresto. Fate passare il temporale. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Luna nel segno guardata di sbieco dal Sole, da Mercurio e Venere. Una giornata in cui il desiderio di brillare è messo in forse dalle circostanze. Senza radici, senza la solidità della terra, nessun fuoco dura a lungo. Per arrivare in alto si parte dal basso. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Muovetevi con calma e riflettete, prima di prendere decisioni importanti nel lavoro. Agendo d’impulso, potreste sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo e ritagliatevi degli spazi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Il transito della Luna in Leone tiene alto l’umore. Vitalità, entusiasmo, comunicativa. Immagine e successi sociali accarezzano l’autostima. Un buon momento che porta alla ribalta la vostra capacità di cogliere il lato migliore di tutte le cose. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

La Luna in Leone fomenta nervosismo e insofferenza, ma dalle amicizie arrivano segnali di disgelo, opportunità, proposte e interessi consolatori. Non date un calcio a un’occasione concreta, solo per inseguire traguardi effimeri o un sogno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Oggi è tutto un susseguirsi di piccole e grandi conferme nella professione, in amore e in società. Incisività, mordente, forza di persuasione. State godendo di una meritata popolarità. In risalita anche il fascino. Unico consiglio: calma... Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Desiderate rompere la monotonia? Le occasioni migliori spettano a chi sa osare. Una sorpresa molto gradita regala soddisfazioni in quantità industriale. Cambiamenti sostanziali e promozioni sono nell’aria, per ora si tratta solo di avere un po’ di pazienza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Giornata agitata. Nel contenzioso con il partner, i saggi consigli di un amico avranno un peso rilevante, se deciderete di ascoltarlo. Confusione e distrazioni pericolose. Rischiate di compromettere collaborazioni indispensabili per l’attività. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Valutate con attenzione le possibilità che si presenteranno, ma non temporeggiate troppo nel rispondere, certi treni passano una sola volta. Se non mescolate amore e possesso: frenando la vostra impulsività, si preannunciano trasformazioni epocali. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

