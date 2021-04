Oroscopo per il Capricorno e per tutti i segni di oggi 19 e domani 20 aprile

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 aprile 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

In arrivo soddisfazioni personali, grazie all’ingresso del Sole e di Mercurio in Toro. Oggi ancora vi tocca un po’ di purgatorio, ma il paradiso è vicino. Qualcuno è geloso del vostro successo? Il merito è da attribuirsi all’impegno, non certo alla fortuna. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

