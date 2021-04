Oroscopo per la Bilancia e per tutti i segni di oggi 19 e domani 20 aprile

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 aprile 2021?

Bilancia

Lunedì come da copione, tutto incentrato sul lavoro. Avrete difficoltà ad ingranare, ma una volta preso il via, filerete via veloci come treni. Volgete le spalle al passato e iniziate a guardare al futuro. Nuove opportunità rischiarano i vostri orizzonti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

