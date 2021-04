Oroscopo di oggi 19 aprile

Oroscopo oggi 19 aprile ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Prima di lasciare il vostro segno, il Sole e Mercurio si alleano per farvi iniziare bene la settimana lavorativa. E, come sapete, chi ben comincia... Non è il momento di fare castelli in aria, dovete valutare una proposta concreta: analizzate i pro e i contro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

L’armonia della Luna in Cancro si rispecchia sul vostro stato d’animo. Siete romantici, affettuosi, tutto vi emoziona e tutto scorre tranquillamente. Atmosfera favorevole alla messa a punto di progetti inerenti alla casa e all’educazione dei figli. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Se avete idee, programmi, lavori da ultimare, approfittate del Sole e di Mercurio in Ariete e del loro guizzo creativo. Da domani il ritmo positivo rallenta. La giornata ha un timbro dinamico, fonte di stimoli, confronti vivaci e un buon gioco di squadra. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Oltre all’appoggio di Nettuno, dal pomeriggio potrete godere di Mercurio e poi del Sole in Toro. Passaggi propizi per la carriera, i contatti, la vita sociale. Vicende professionali che vi avevano tenuto in scacco si appianano. Migliora l’intesa con i soci. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Dopo un allontanamento il fuoco si riaccende, ma la passione non basta. Per ritrovare la complicità, occorre sviscerare sogni, aspettative e delusioni. Per andare d’accordo con gli altri, fate leva sui punti in comune e sorvolate sulle differenze. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Ambiente accogliente e amici disponibili. Ideali per confidarsi a cuore aperto, farsi consigliare sulle questioni d’amore o su un investimento. Con i colleghi fate fronte unito: sarete una forza. La rivalità divide e spiana la strada alla concorrenza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Lunedì come da copione, tutto incentrato sul lavoro. Avrete difficoltà ad ingranare, ma una volta preso il via, filerete via veloci come treni. Volgete le spalle al passato e iniziate a guardare al futuro. Nuove opportunità rischiarano i vostri orizzonti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Una bella configurazione d’Acqua unisce la Luna a Nettuno. Nonostante non sia festa e il dovere chiami, galleggiate nella personale nuvoletta rosa. La fantasia, l’immaginazione, i sogni non sono fughe dalla realtà, ma viaggi benefici per lo spirito. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Oggi il vostro diktat è risparmiare, e nonostante la voglia di comprare tutto, riuscite a non estrarre la carta e a blindare il portafogli. Tranquillo il fronte familiare, ma non sono concesse leggerezze o scappatelle. Con l’aria che tira, verreste scoperti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

In arrivo soddisfazioni personali, grazie all’ingresso del Sole e di Mercurio in Toro. Oggi ancora vi tocca un po’ di purgatorio, ma il paradiso è vicino. Qualcuno è geloso del vostro successo? Il merito è da attribuirsi all’impegno, non certo alla fortuna. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Niente da dichiarare in una giornata sottotono che ha il solo pregio di lasciarvi tempo da dedicare alle vostre letture, con buona pace della coscienza. Dinamiche ambigue in atto nell’ambiente di lavoro. Saggiamente vi fate da parte per osservare gli sviluppi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Situazioni dinamiche in famiglia: nuovi progetti bollono in pentola. Studio di argomenti appassionanti e persone con cui condividere gli entusiasmi. Il desiderio di stabilità affettiva incoraggia passi significativi, per dare al rapporto un assetto nuovo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

