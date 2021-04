Oroscopo di domani 23 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

La vostra disponibilità al dialogo è genuina e nonostante i modi un po' bruschi, riuscite ad abbattere qualche muro per dare una scossa agli affari. Serenità in famiglia. Potrete costruire un ombrello capiente, che vi metta al riparo da possibili rovesci futuri.

Toro

Serie di messaggi rassicuranti inviati e ricevuti dalla Luna in Vergine. Concretezza nelle azioni, progetti ben radicati e scrupolosamente vagliati. Momento favorevole per la carriera ed emozionante per l'amore, che vi riserva sorprese e colpi di scena.

Gemelli

Configurazioni terrestri mal si accordano con la vostra indole aerea. Occuparvi di questioni pratiche equivale a chiedervi di scalare l'Everest. Che fatica! Conti, bollette, il lavoro, la spesa, la casa... ci vorrebbe una controfigura per stare dietro a tutto.

Cancro

Ma che bella giornata vi aspetta! Foriera di ottime notizie, di informazioni utilissime per la professione e di grandi novità in ambito sentimentale. Solo buoni aspetti nel vostro cielo: realisticamente potete aspettarvi il meglio, quasi il massimo.

Leone

Venerdì discreto per il tono emotivo e molto soddisfacente per le finanze. La situazione, nonostante le vostre previsioni, è solida. Un bel sollievo. Se siete il capo, il prestigio è tutto vostro, ma lo sono anche le grane che vi seguono fino a casa...

Vergine

La Luna entra nel vostro segno, accolta a braccia aperte da Mercurio, Urano e Venere. Cuore, attività, soldi, divertimento, tutto alla grande! Condotte con intelligenza e spirito innovatore, le vostre iniziative riceveranno un ottimo impulso.

Bilancia

Giornata piatta, ma almeno non faticosa. Per mettervi a lavorare, aspettate l'ispirazione, o meglio, vi trastullate, tanto il weekend è vicino. Tutte le vostre attenzioni sono concentrate nel ménage a due, tra fantasie trasgressive e sogni d'amore.

Scorpione

Con il partner la guerra è di casa, ma la tensione non trapela all'esterno. Con amici e conoscenti vi interfacciate con garbo e sicurezza in voi stessi. Piacevoli, colti, profondi gli altri vi apprezzano e vi stimano. Una nuova impresa può dare un senso all'irrequietezza.

Sagittario

Il lavoro, punto certo odierno. Tutto il resto dovrà o potrà attendere, ma già per il fatto di avere un'occupazione vi ritenete fortunati. Da oggi Marte mette fine alle ostilità e finalmente nella coppia tornerà a sventolare la bandiera della pace.

Capricorno

La Luna in Vergine armonica a Mercurio è un semaforo verdissimo per la professione. Proposte interessanti, obiettivi ambiziosi presto raggiunti. Primavera dolce, pronta a riscaldarvi il cuore. La vita sentimentale è all'insegna di colpi di scena emozionanti.

Acquario

L'arma vincente per appianare dissapori, disarmonie, conflitti originati da vecchie ruggini è la comunicazione. Rimuginarci sopra è inutile. Prove impegnative nel lavoro e nell'ordinaria amministrazione vanno affrontate con la pazienza.

Pesci

Luna diffidente dall'altra parte del cielo, ma a restituirvi la serenità, ci pensano amici e parenti, pronti a condividere emozioni e interessi. Se l'amato fa il difficile, non prendetelo sul serio. Non lo ammetterà nemmeno sotto tortura, ma è geloso.

