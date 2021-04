Oroscopo per l'Acquario e per tutti i segni di oggi 22 e domani 23 aprile

Oroscopo di oggi per l'Acquario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 aprile 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

Potrebbe andare meglio, ma non va male. La Luna vi rallenta, ma le prospettive sono rosee. Vi mettete alle spalle ogni genere di freddezza. Il cielo invita alla socialità, ma non seguite troppi stimoli, altrimenti entra in gioco la confusione. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata