Oroscopo di domani 24 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Qualche problema pratico in ambito lavorativo richiederà la vostra attenzione. Ordine e precisione. Badate al sodo e non perdetevi in chiacchiere. Farete bene ad attenervi scrupolosamente alle consegne ricevute, evitando di fare di testa vostra.

Toro

Un grazie di cuore alla Luna in Vergine, che vi rimette in sesto spezzando una lancia a favore del buonsenso e della praticità. Progetti creativi. Clima propizio per svolgere con successo le attività consuete, per trascorrere una serata piacevole.

Gemelli

Che non sarà un sabato con i fuochi d’artificio lo si intuisce dall’aria che tira, e la Luna nella Vergine conferma in pieno le previsioni. Casa, lavoro, obblighi domestici vari: tutto il resto deve attendere... partner e amore compresi.

Cancro

Portati a termine i vostri impegni quotidiani, con la coscienza a posto potrete staccare la spina e dedicarvi anima e corpo alla persona amata. Giornata ottima per rendere un servizio a qualcuno che a suo tempo vi ha fatto ben più di un piacere.

Leone

Non è una giornata con effetti speciali, quelle ideali per voi, però, cosa non da poco, è ammantata da un piacevole senso di tranquillità. Semplicità, cure prodigate con gioia a voi stessi e ai vostri cari. Concentratevi sulle piccole cose.

Vergine

Grazie al sodalizio stretto con Giove, la Luna nel vostro segno non si perde d’animo e risponde con un sorriso a qualunque tentativo di provocazione. Senso pratico, capacità critiche, efficienza. Fidatevi delle vostre capacità e del vostro giudizio.

Bilancia

Segnerete dei punti a vostro favore, adottando un comportamento riservato. Non date spago ai pettegolezzi che circolano nell’ambiente lavorativo. Una spesa non preventivata mette il budget un po’ sottosopra? Per porvi rimedio, usate l’intelligenza.

Scorpione

È sufficiente il passaggio della Luna in Vergine, perché la complicata equazione dell’amore si risolva come per magia. Che sollievo! Nelle faccende e nelle incombenze oggi siete imbattibili. Tutto procede secondo le aspettative.

Sagittario

La critica di un superiore può dar luogo a un cambiamento positivo, a patto che siate abbastanza onesti da riconoscere i vostri errori. Questioni pratiche e lavori domestici vi mettono di malumore? Senza indugio rimandateli a domani.

Capricorno

Con l’appoggio dinamico di Giove e Plutone, la Luna acquista combattività e forza. Agevolate tutte le iniziative professionali, anche le più audaci. Vi attendono conferme da parte dell’ambiente, successi a tutto tondo e bella serenità nella vita di relazione.

Acquario

Le esperienze acquisite sono qualcosa di cui far tesoro: saranno le credenziali da esibire per ricevere gli appoggi di cui attualmente avete bisogno. Una vecchia fiamma potrà farsi risentire: accettate di buon grado la sua offerta di amicizia.

Pesci

Bersagliata da Mercurio, la Luna, invece di darvi il sostegno desiderato, soprattutto nell’attività vi espone a malintesi, distrazioni ed equivoci. Dovendo concentrarvi sul lavoro, tenderete a trascurare il partner attirandovi addosso il suo malumore.

© Riproduzione riservata