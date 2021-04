Oroscopo di domani 25 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Luna fastidiosa all’opposizione e relativo bisticcio nella coppia. Ad arbitrare gli amici, che distribuiscono equamente torti e ragioni. Pillole di saggezza dispensate da persone che tengono a voi inducono alla riflessione e a moderare le aspettative.

Toro

È un periodo ambivalente nei sentimenti: da un lato ricevete conferme del vostro fascino, dall’altro mettete in discussione un rapporto di vecchia data. La situazione è in evoluzione. Gestitela con metodo, senza intestardirvi, se non tutto va come desiderate.

Gemelli

Domenica con il sorriso, grazie alla Luna in Bilancia. Muovetevi con diplomazia, ma non rinunciate a esprimere il vostro parere. Autostima ai massimi storici. Il filone dell'amore appare molto favorito, ma anche l'umore e la salute oggi vanno alla grande.

Cancro

Se la serenità domestica è turbata, la causa, più che della Luna in Bilancia, è della vostra ipersensibilità, che fa delle inezie un dramma. Cercate di non arroccarvi sulle vostre posizioni, ma di andare incontro alle esigenze dell'altro.

Leone

La Luna in Bilancia spezza una lancia in favore di un atteggiamento diplomatico nell'ambito di una controversia familiare. Con le buone maniere... L'impulso per essere costruttivo va diretto verso obiettivi fattibili. C'è il rischio di perdere motivazione.

Vergine

Agire e realizzarvi: questi i vostri obiettivi. Non ponete limiti alle vostre possibilità di riuscita, le cose stanno evolvendo a vostro favore. Ridimensionate i progetti vaghi e incerti, che danno poche garanzie e potrebbero causarvi complicazioni.

Bilancia

Siete in pole position per quanto riguarda le chance di successo, a patto di mantenere il controllo della situazione e di non disperdere le energie. Agite seguendo la vostra logica e non fatevi mettere fretta da nessuno. Tutto, alla fine, filerà liscio.

Scorpione

Genitori, suoceri e in alcuni casi perfino i nonni vi danno consigli dall'alto della loro esperienza, entrando a gamba tesa nella vostra privacy. Per un senso di protezione, la famiglia interviene sulle vostre scelte. E pensare che sbagliando si cresce.

Sagittario

Il passaggio della Luna in Bilancia rende la giornata ideale per rimuovere intoppi, per avere la meglio in discussioni familiari o con i parenti. La Luna facilita i contatti e propone nuovi assetti professionali improntati su uno spirito di collaborazione.

Capricorno

Messi alla prova dalla quadratura della Luna, sarete costretti a rivedere i piani odierni e a scendere a compromessi con le eventuali contrarietà. Mantenete la lucidità e la calma per non sprecare il lavoro fatto fin qui. Carisma e grinta di cui far tesoro.

Acquario

Con la Luna in Bilancia, andare d'accordo con gli altri pare facile. Ma non oggi, che in gioco ci sono orgoglio, ostinazione e posizioni da difendere. Ammorbidite i toni accettando il fatto che la vostra libertà finisce dove inizia quella dell'altro.

Pesci

Di rilevante oggi per voi in cielo non c'è nulla, l'atmosfera è tutto sommato tranquilla e potete dedicarvi all'attività, allo studio, all'amore. Rassicurazioni in merito alla stabilità del rapporto di coppia, che è a tenuta stagna: ne avrete la conferma.

