Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 25 e domani 26 aprile

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 aprile 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

La Luna in Bilancia spezza una lancia in favore di un atteggiamento diplomatico nell’ambito di una controversia familiare. Con le buone maniere... L’impulso per essere costruttivo va diretto verso obiettivi fattibili. C’è il rischio di perdere motivazione. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

