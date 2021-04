Oroscopo di domani 27 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Un problema riguardo a un'eredità da risolvere? Affrontatelo con calma, puntando su una soluzione accettabile per tutte le parti in causa. Atmosfera piuttosto monotona, nonostante le vostre speranze. Pensate a iniziare un nuovo progetto.

Toro

Il cielo oggi ha imbracciato l'artiglieria pesante contro la Luna in Scorpione. Davanti a voi ci sono due alternative: o si fa pace o ci si saluta. L'orgoglio in amore è da bandire: se un comportamento del partner vi ha ferito, domandate spiegazioni.

Gemelli

Dovrete rivedere le vostre posizioni e anche alcuni programmi, ma da questa nuova riflessione trarrete indicazioni molto utili per procedere. Soprattutto a livello sentimentale, fate in modo di non ficcarvi in meccanismi troppo complicati.

Cancro

Ottime capacità di percepire in anticipo le situazioni scomode, da cui ce la fate a tenervi alla larga grazie all'istinto, la vostra marcia in più. Potete raggiungere subito ogni meta che volete proporvi, senza cedere all'ansia o alla paura di fallire.

Leone

La Luna ostile in Scorpione preannuncia come al solito qualche grattacapo: puntate sul vostro self-control per tenervi lontani dalle complicazioni. Dovrete puntare sulla pazienza, dato che oggi sarà l'imprevisto a impugnare lo scettro del comando.

Vergine

Incontrerete persone stimolanti che vi distrarranno dalla routine e vi regaleranno nuove emozioni. Scoprirete nuovi e appassionanti interessi. Accantonate le chiacchiere e mirate dritti all'obiettivo, mostrandovi sicuri delle vostre valutazioni.

Bilancia

Per voi che amate i conti in ordine e rispettate le scadenze dei pagamenti, la giornata può rivelarsi pesante: scoverete forse una bolletta inevasa. Soffrite un certo affaticamento mentale, legato a un notevole intensificarsi degli impegni in agenda.

Scorpione

Martedì da archiviare e da gettare nella spam, se solo si potesse. Altra opzione più fattibile: mantenere i nervi saldi e smorzare le polemiche. Al lavoro sono possibili errori di distrazione, cercate di non farvi prendere in castagna: concentratevi!

Sagittario

Cavalcate la cresta dell'onda e vi sentite carichi. Il clima di oggi non si prevede scoppiettante: la sfida è di conservare in ogni modo questa grinta. Concedetevi qualche ora di riposo, per non esaurire le migliori energie proprio nel momento più bello.

Capricorno

Complice la Luna in Scorpione, i contrattempi che potreste incontrare lungo il vostro cammino non riusciranno comunque a prendervi in contropiede. Rispondete allo scompiglio con la vostra collaudata organizzazione, unita a una grandissima tenacia.

Acquario

Se oggi vi sentite affondare lentamente, non disperate: la corrente non ce la farà ad avere la meglio, in un baleno sarete di nuovo a galla. La colpa è tutta della Luna opposta a Urano, ma voi avete armi sufficienti per non soccombere.

Pesci

Con la Luna in trigono nel segno dello Scorpione, potete far festa! Vi sarà possibile sfruttare l'intuizione e la sensibilità, estremamente potenziate. Non c'è impaccio che non si risolva quasi senza sforzo da parte vostra: siete magnetici e fortunati.

