Oroscopo di domani 28 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

È una giornata molto favorevole, per accettare un lavoro extra con l'intento di rimpinguare le finanze. Puntate su organizzazione e senso pratico. Nel ménage a due buona intesa nell'attuazione di un progetto comune che getta basi solide per il futuro.

Toro

Per realizzare i vostri obiettivi, oggi potete contare su un apporto di concretezza, fiuto e determinazione. Trattative vantaggiose. Intraprendenza, ottimismo, resistenza alle difficoltà e agli attacchi di chi contesta con forza le vostre idee.

Gemelli

Un ritiro momentaneo dalla scena, per analizzare con calma la situazione, vi consentirà di affinare le strategie e valutare i prossimi passi. Sogni importanti su cui riflettere a fondo. Un progetto da non rimandare, per ottenere ciò che desiderate.

Cancro

La Luna amica oggi vi restituisce certezze, vigila sui vostri investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del carattere. In virtù del buonumore, affrontate gli impegni con leggerezza e positività. Chiarimenti e spiegazioni nella coppia.

Leone

Malumore in vista! Di fronte a dei banali imprevisti, perdete la bussola, vi impuntate su posizioni insostenibili e ruggite a tutto spiano. Vorreste che tutti avessero la vostra prontezza, sforzatevi di capire e accettare i limiti degli altri.

Vergine

Oggi potete dormire fra due guanciali, la serenità è garantita. C'è l'atmosfera giusta per godervi il calore e l'affetto delle persone care. La vostra carriera riceve stimoli positivi. Doni, dimostrazioni concrete di amore da parte del partner.

Bilancia

Mercoledì poco brillante per la vita affettiva: dubbi e gelosie vi assillano. Dentro di voi troverete le risposte alle vostre domande: scandagliate! Stilate un bilancio con una panoramica che abbracci un po' tutti i settori, volto a chiarire certe perplessità.

Scorpione

Traffico planetario intenso, con la Luna che arriva a fare da arbitro: inizialmente avrete segnali contraddittori, poi tutto volgerà al meglio. Nell'attività siete determinati e aperti alla cooperazione: portate questo stesso spirito anche in famiglia!

Sagittario

Sul piano del rendimento è una giornata produttiva. Nel lavoro di routine, pratici ed efficienti, darete una bella sfoltita agli appuntamenti in agenda. Situazioni allettanti in campo sociale, allaccerete relazioni intriganti. Nuove prospettive professionali.

Capricorno

Senza sentirvi in colpa, prenderete decisioni in piena autonomia. Finalmente vedete tutto più chiaro e procedete sapendo cosa è bene per voi. Una solida struttura mentale, senza nulla togliere alla fantasia, scongiura il rischio di inseguire false chimere.

Acquario

Clima poco esaltante ai vostri occhi. Sebbene gli stimoli non manchino, oggi accusate i colpi della noia e vi mostrate insofferenti alle esigenze altrui. Umore instabile e nervi a fior di pelle, forse le conseguenze di un dialogo carente con i familiari.

Pesci

Ci vuole una pausa di riflessione anche nei momenti più brillanti, per entrare più a contatto con voi stessi, con le vostre risorse e qualche timore. Grazie all'intraprendenza più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottimi risultati.

