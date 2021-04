Oroscopo di domani 29 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

La Luna vi carica di audacia, di spirito combattivo e vi invita ad agire. Sganciatevi dai condizionamenti e rivendicate la libertà di pensiero. Un rapporto a distanza vi crea inquietudine, ma è proprio nella lontananza che se ne verifica l'intensità.

Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Nessun intralcio di cui preoccuparvi. Notizie rassicuranti in merito a eventuali controversie legali, alle finanze e agli investimenti a lunga scadenza. Giovedì piatto, ma non disprezzate un po' di tranquillità: farà piuttosto bene al corpo e alla mente.

Gemelli

La Luna è in posizione ostile, ma oggi non vi pesa molto. Il partner e la famiglia non vi capiscono, ma con gli amici la sintonia è immediata. Obiettivi da centrare in tempi molto brevi, puntando sull'ampia rete di conoscenze e sulla capacità comunicativa.

Cancro

La Luna è ininfluente, ma grazie al cielo avete uno stuolo di amici, l'amore al vostro fianco e il lavoro che vi riempiono di soddisfazioni. Sulla scia di immagini del passato vi avvolge la nostalgia, ma si dissolve di fronte alla ricchezza del presente.

Leone

La Luna in Sagittario ha un certo ascendente su di voi. Prendete il coraggio a due mani e muovetevi per rompere uno schema stagnante. Interessi stimolanti. La situazione affettiva richiede una presa di posizione chiara. L'esitazione genera dubbi e incomprensioni.

Vergine

Fioccano i dubbi promossi dalla Luna e simultaneamente arrivano valanghe di consigli. Accoglieteli tutti, ma alla fine decidete in piena autonomia. I rapporti con le persone che detengono il potere sono un po' turbolenti. Accettate un compromesso.

Bilancia

Se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle. Riponete la vostra fiducia negli amici più intimi. Bisogno di variare gli impegni, distogliere l'attenzione dalle solite faccende. Proposte audaci ma esaltanti.

Scorpione

Tuffatevi a capofitto in progetti ambiziosi, procedendo con disciplina. Ricaverete autostima e arricchimento personale. Non abbiate timore. Una nuova amicizia potrebbe darvi emozioni che preludono a un legame più intenso: rifletteteci su...

Sagittario

Intorno a voi, specie nella professione, soffia aria di novità. Con una mossa da maestri, riuscirete a ottenere quei riconoscimenti a cui aspirate da tempo. Facilità di parola. Dialogate con familiari e coloro che vi sono vicini: chiarirete i comuni obiettivi.

Capricorno

Carriera e cuore si contendono le vostre gioie, ma tra i due contendenti oggi vince il nuovo arrivato: il denaro. Rimborsi inattesi vi sorprendono. Grane burocratiche si risolvono, grazie a un colpo di fortuna che accorcia notevolmente i tempi di attesa.

Acquario

Amici forse conosciuti in viaggio si rifanno vivi dopo tempo, con un invito che vi riempie di felicità. Lassù e quaggiù qualcuno vi ama. La Luna è una fonte inesauribile di sorprese. Novità, notizie e incontri movimentano la giornata.

Pesci

Non perdete l'orientamento, se non tutto andrà come desiderato. E non cedete alla tentazione di scaricare il malumore su chi vi sta vicino. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto non siano in realtà. Rilassatevi e cambiate umore.

