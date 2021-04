Oroscopo di domani 30 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

In chiusura una giornata entusiasmante in virtù della connessione Luna-Giove. Siete aperti al nuovo e nel cuore accarezzate orizzonti lontani. Guadagni in risalita: investite con tempismo. Un tour culturale anche on-line ampia le vedute. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Pur senza fuochi d’artificio aprile si conclude in serenità. Andrà tutto bene: ve lo suggerisce il vostro sesto senso in coro con i familiari. Confidare a un amico le pene che vi angustiano è un favore che farete a voi stessi. Troverete ascolto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Nettuno aspetta al varco la Luna in Sagittario, ma oggi a fare da colonna sonora non è il canto ammaliante delle sirene, ma un tintinnio di soldi. Grande Giove, in sestile alla Luna! Con un tocco magico, sgombra il campo dalle zavorre e vi offre nuove chance. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Parlare d’amore e soprattutto viverlo concretamente nella sua dimensione più sognante e romantica vi aiuta a chiudere i conti con il passato. Facile intendervi con persone che sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda, che sanno ascoltare e comprendere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Finale del mese gioioso, con la Luna in Sagittario che vi imprime uno slancio energico. Sguardo fiero, testa alta: siete solari e sicuri di voi. Un chiarimento con un amico con cui siete in rotta o con il partner aiuta a lavare via la ruggine. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Potrebbe essere un venerdì “no”, ma oggi le parole vi vengono in aiuto e con fermezza, senza ferire, rimettete al loro posto i seccatori. Per esprimere ciò che sentite, non servono discorsi interminabili. Siate concisi ma sicuri: nessuno potrà contestarvi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Fine aprile sotto i migliori auspici. Luna e Giove vi forniscono gli ingredienti per passare ore divertenti. Dopolavoro con ritmi rilassanti. Per chi è impegnato negli studi, momento ideale per dare esami, compresi quelli che fanno tanta paura. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Chiarezza con conoscenti e persone che bazzicano il vostro ambiente. C’è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragioni. Particolare cura nei rapporti di amicizia: piccole incomprensioni sono in agguato. Manifestate le vostre esigenze. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

A mezza via tra Giove e Nettuno, la Luna nel segno sceglie la strada più diretta. Bypassando le fantasie, andate verso il mondo da scoprire. Qualcosa vi turba, ma non vi soffermerete e non vi fermerete. Aderirete con entusiasmo a stimoli nuovi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Atmosfera positiva per la professione. A dare manforte a Mercurio in Toro, Nettuno, che crea un imbattibile mix di logica e creatività. Clima collaborativo con i colleghi, che apprezzano il vostro pragmatismo e voi le loro intuizioni illuminanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Non è domenica, ma oggi ci sono molti buoni motivi per fare festa. Svolazzando da un interesse all’altro, fate incetta di esperienze divertenti. Avrete modo di scoprire la simpatia e l’arguzia di nuove conoscenze, comparse da poco nella vostra vita. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

La Luna in Sagittario ci prova a distrarvi con i suoi voli pindarici, ma oggi la surclassate mettendo in campo razionalità e pragmatismo. La vostra fantasia ben indirizzata ha buoni effetti sul lavoro. Ottimizza i tempi e sforna soluzioni geniali. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

