Oroscopo per la Bilancia e per tutti i segni di oggi 29 e domani 30 aprile

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 aprile 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle. Riponete la vostra fiducia negli amici più intimi. Bisogno di variare gli impegni, distogliere l’attenzione dalle solite faccende. Proposte audaci ma esaltanti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

