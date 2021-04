Oroscopo di domani 1 maggio 2021

Oroscopo di domani 31 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

È arrivato finalmente il tanto sospirato weekend: godetevelo cercando di dedicarvi il più possibile a quello che amate e sapete che vi fa bene. Saturno sorridente vi regalerà innumerevoli occasioni per consolidare le basi della vostra relazione.

Toro

Il Sole congiunto è in sintonia con la Luna, che abbraccia Urano anche lui in congiunzione: ogni colpo che sferrerete andrà meravigliosamente a segno. Entusiasti ma increduli, vi domanderete se quello che state vivendo è un sogno oppure la realtà!

Gemelli

Grazie a Saturno che vi sta alle costole e vuole che esprimiate il meglio di voi, vi darete da fare con concentrazione, precisione e puntualità. Possibilità imprevista di un ottimo affare. Prima di partire in quarta, valutate bene tutti i pro e i contro.

Cancro

A causa della Luna in Capricorno che si oppone a Marte nel vostro cielo, occhio alle distrazioni. Rischiate di perdere documenti e oggetti importanti. Con Urano amico, sarete attratti da rapporti nuovi e insoliti che in altri momenti guardereste con diffidenza.

Leone

Per colpa di Saturno contro, non vi scoraggiate: i piccoli sacrifici, le rinunce e la pazienza che dovrete mettere ora in campo saranno ampiamente ripagati. Con Mercurio ostile, vi troverete a mascherare la scarsità di idee curando maggiormente i dettagli.

Vergine

Non guardate gli altri, anche se hanno raggiunto obiettivi ambiziosi con minor sforzo, o almeno così sembra: voi non avete certo di che lamentarvi. Un familiare vi aprirà finalmente gli occhi su una persona che vi sembrava molto fidata e sincera.

Bilancia

Con la Luna malandrina in Capricorno, se avete un amore oggi vi sentirete un po' trascurati. Ma riuscirete presto a ristabilire un clima di intensa armonia. Nel settore economico forse sarebbe necessario agire con più logica. Chiedete il consiglio di un esperto.

Scorpione

Venere e Saturno avversi rendono il clima affettivo movimentato da contrasti. Non lasciatevi vincere da diffidenze e gelosie. Presto tornerà il sereno. Nella vita a due periodo molto intenso. Potrete gioire di una calda ed esuberante passionalità.

Sagittario

Negli ambienti chiusi, cominciate ad essere insofferenti? Con queste giornate che tornano a scaldarsi di un'aria primaverile, uscite all'aria aperta. Porrete l'accento sulle qualità e non soltanto sui punti critici della vostra relazione amorosa.

Capricorno

Con Plutone nel segno che si allea con il Sole e litiga con la Luna che sorride ad Urano, renderete i rapporti con i vostri cari intensi e profondi. Abbandonate ogni ritrosia e puntate alla fusione con il partner. Se siete single, incontrerete persone carismatiche.

Acquario

Saturno nel segno creerà ostacoli e rallentamenti, che, grazie all'intervento dell'amico Giove, saranno di poco conto. Ma vi faranno perdere la pazienza. Ritagliatevi del tempo per dedicarvi alla cura del vostro corpo. Regalatevi un massaggio rilassante.

Pesci

Plutone continua a regalarvi energie a profusione. Attenzione però, sgravatevi dagli obblighi troppo faticosi perché alla lunga vi trovereste sfiniti. Vi aiuterà pure a risolvere un malinteso mai chiarito finora, per la gioia vostra e dei vostri familiari.

