Oroscopo di domani 3 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Per colpa di Marte ostile che vi bracca, avrete voglia di cambiare un miriade di cose. Regolatevi però, non fatevi vincere dalla frenesia... Se doveste trovarvi a dover prendere una decisione che non potrete poi ritrattare, siate prudenti.

Toro

Le geometrie celesti del cielo di oggi favoriscono l’intesa, la complicità di coppia. Assaporerete, insieme alla persona amata, anche le piccole cose. Guadagnerete punti agli occhi di un amico, con le vostre considerazioni ricche di buonsenso.

Gemelli

Con Giove prodigo, non porrete al centro del rapporto affettivo solo i vostri bisogni: darete più considerazione anche ai desideri dell’amata metà. Se siete single, godetevi gli ardori della primavera, cogliendo al volo occasioni di flirt coinvolgenti.

Cancro

Emergerà qualche punto debole della vostra relazione amorosa, ma riuscirete a non guastare tutto con un atteggiamento ipercritico. Sarete più malleabili. Un filo di diplomazia e di tolleranza in più gioveranno immensamente all'armonia familiare.

Leone

La Luna, Giove e Saturno vi sono contro: cercate di portare a buon fine un incarico, mettendo a punto un programma dove niente sia affidato al caso. Tanti gli impegni. Ne conseguirà una certa stanchezza. Imparando a gestire le energie, sarete più sereni.

Vergine

Marte e Venere propizi incoraggeranno la complicità nelle coppie, facendo rivivere la passione dei primi tempi. I single potranno osare conquiste. Con Marte che tifa per voi, avrete la grinta giusta per praticare sport e trarne grandi soddisfazioni.

Bilancia

Il clima di oggi cambia in meglio, con la Luna che transita nel segno amico dell'Acquario. Affronterete qualsiasi situazione anche intricata. Marte è contrario: sarete impazienti e nervosi. Il partner al principio lascerà stare, poi perderà la pazienza.

Scorpione

Grazie a Marte favorevole, energia e voglia di fare non vi mancano. Puntate l'attenzione su faccende importanti e andate al nocciolo delle questioni. Con Saturno contrario, imparerete ad amare anche i vostri limiti, dubbi, tentennamenti e fragilità.

Sagittario

Per merito di Giove e Saturno alleati dall'Acquario, scoprirete che tante parole e tante strategie non valgono un piccolo gesto che viene dal cuore. Con questo bel Saturno, una questione pratica vi impedirà di smarrirvi in nettuniane sterili fantasie.

Capricorno

Plutone continua a regalarvi una carica eccezionale. Anche chi non ha più una verde età potrebbe ritrovare il desiderio di innamorarsi di nuovo. Con Marte disarmonico nel Cancro, sono possibili piccoli intoppi e dimenticanze. Siate prudenti!

Acquario

Con i numerosi pesanti aspetti planetari del vostro cielo, oggi non fatevi condizionare da un parente in scelte che, lo sapete, competono soltanto a voi. Ricorrendo al vostro savoir-faire, riuscirete a fronteggiare alla grande anche gli avversari più navigati e abili.

Pesci

Venere in Toro è in sestile a Nettuno: affascinato dal vostro estro e delicatezza, un conoscente vi garantirà ascolto, appoggio e complicità. Plutone benevolo vi regala ottime energie psicofisiche, che vi faranno sfruttare anche questa giornata al meglio.

© Riproduzione riservata