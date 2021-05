Oroscopo di oggi 2 maggio

Oroscopo oggi 2 maggio ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Luna e Plutone sono contrari dal segno del Capricorno. In vista una situazione faticosa, che con l’impegno riuscirete presto a superare. Umore ballerino. Avrete molto da dare. Sarete molto esigenti con gli altri, ma anche con voi stessi.

Toro

Con queste geometrie planetarie favorevoli, avrete un'occasione d'oro. Accoglietela. Non fatevi prendere da incertezze che non hanno ragion d'essere. Vi assumerete tutte le responsabilità che vi competono, senza battere ciglio, ma vi troverete bene.

Gemelli

Seguite un’alimentazione più sana ed equilibrata. Qualche tentazione di troppo a tavola potrebbe farvi mettere su qualche chilo, moderatevi. Le giuste iniziative intraprese negli ultimi tempi vi stanno portando i risultati che desideravate.

Cancro

Saprete parlare a cuore aperto al partner dei vostri problemi, delle vostre speranze, senza chiusure o timidezze. La sintonia ne trarrà giovamento. Non avrete voglia di portare a termine i vostri compiti, preferirete non pensare a nulla di impegnativo.

Leone

Con Mercurio, Giove e Saturno avversi, fate attenzione a non essere troppo pungenti con il prossimo, specie se non ci sono dei motivi seri per farlo. Sarebbe preferibile non sbandierate ai quattro venti le vostre idee, se non volete che qualcuno ve le scippi.

Vergine

La Luna amica in Capricorno vi sprona a rivitalizzare quegli interessi che purtroppo, per portare avanti la solita routine, avete dovuto accantonare. Facendo sì che logica e organizzazione siano da contrappeso agli slanci di entusiasmo, tutto procederà meglio.

Bilancia

La Luna oggi creerà uno scroscio temporalesco, ma voi ce la farete a mantenere nella realtà in cui vivete una buona visibilità e stabilità. Vivete con più leggerezza, senza stare a rimuginare sulle decisioni da prendere. Riflettete e poi agite.

Scorpione

Sarete come sempre passionali, ma con Nettuno in trigono dai Pesci, la vostra relazione amorosa si arricchirà anche di un sapore romantico. Sarete un po' inquieti, perché vivrete un intimo conflitto tra ciò che dice il cuore e ciò che pretende l'ego.

Sagittario

Un tuffo nel verde. Approfittate della stagione primaverile, delle giornate che cominciano ad allungarsi e della temperatura che si fa mite. Grazie a Giove e Saturno, chiarirete finalmente un malinteso per la gioia vostra e dei vostri amici.

Capricorno

Per merito delle stelle iridescenti odierne, trascorrerete una domenica soddisfacente. Lasciate spazio, con il partner, alla giocosità e al divertimento. Risolverete delle contrarietà con un'amabilità e comunicativa capaci di spianare le incomprensioni.

Acquario

Spostate il velo di riserbo dietro al quale celate i vostri veri sentimenti, e la persona che vi fa battere forte il cuore, siatene certi, capitolerà. Giove potrebbe farvi aumentare il girovita. Controllate la dieta. Eliminate cibi grassi e intingoli vari.

Pesci

Con la Luna in sestile a Nettuno nel segno, coglierete negli atteggiamenti della dolce metà quei messaggi che vi faranno sentire appagati e compresi. Concedetevi una bella passeggiata in campagna e se non potete allontanarvi, scegliete il parco cittadino.

