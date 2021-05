Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 2 e domani 3 maggio

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 2 maggio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Con Mercurio, Giove e Saturno avversi, fate attenzione a non essere troppo pungenti con il prossimo, specie se non ci sono dei motivi seri per farlo. Sarebbe preferibile non sbandierate ai quattro venti le vostre idee, se non volete che qualcuno ve le scippi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata