Oroscopo di domani 4 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Rincuorata dagli aspetti positivi messi in atto da Saturno e Giove, la Luna in Acquario vi aiuterà a vivere una giornata piacevole e costruttiva. Con Marte avverso, farete mente locale su come rallentare i ritmi quotidiani diventati troppo intensi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

La Luna in Acquario si quadra a Venere. Nell’accostarvi a chi vi piace, non usate atteggiamenti troppo spicci e schietti: avrebbero un effetto boomerang. Delegate qualche impegno senza timore a un familiare o a un amico fidato. Da soli è impossibile...Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Grazie a Mercurio che da oggi transita nel vostro cielo, negli studi avrete modo di esprimere le vostre attitudini, la vostra padronanza degli argomenti. Giove vi sostiene: potrete afferrare al volo un’opportunità di investimento molto interessante. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Chi di voi è in coppia avrà più di un’occasione per approfondire e migliorare il rapporto, rendendolo ancora più significativo e appagante. Marte è nel segno, ma più accantonerete i modi diretti e drastici, più riuscirete a realizzare i vostri sogni. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Con Venere in quadratura dal Toro, è urgente prendere atto che in amore certi comportamenti devono essere al più presto rivisti e corretti. Mostrare le proprie fragilità non è segno di debolezza. Sarebbe bene però scegliere con chi aprire il cuore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

A causa di Nettuno ostile, per evitare sviste ed errori, occupatevi dei vostri progetti con scrupolosità. Avvaletevi anche della competenza di un esperto. Plutone è vostro alleato e continua ad attivare creatività e determinazione: approfittatene subito! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Ottimo l’ausilio di Mercurio, oltreché di Giove e Saturno nello studio: la chiarezza di idee, l’ordine logico e la capacità di esposizione deporranno a vostro favore. Nella professione puntate dritti alla meta, destreggiandovi in maniera garbata e disinvolta. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Con Urano avverso nel Toro, sul lavoro dovrete sforzare la capacità di imparare cose nuove e dimostrare di saper riconvertire le vostre risorse. Lievi somatizzazioni, dovute all’eccessiva attività mentale, con qualche piccolo disturbo. Rilassatevi! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Per colpa di Mercurio in Gemelli, l’impegno scolastico si farà più faticoso. Al bando la discontinuità: inutile entusiasmarvi per poi lasciar perdere subito dopo. Se qualcosa non prenderà il via, non crucciatevene, soprattutto non esasperate i contrasti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Se un familiare all’ultimo minuto dovesse cambiare le carte in tavola per nascondere un suo errore, non vi dispiacerà più di tanto e lo perdonerete. Allontanate dal vostro solito entourage, senza pensarci nemmeno un istante, situazioni poco chiare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Con la Luna che si quadra a Venere, non intestarditevi con un amico su idee discutibili. Procedete mantenendovi su quelle che per voi contano davvero. Dovrete riguardare certi programmi, ma vi organizzerete con intelligenza per seguire lo stesso i vostri interessi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

State riuscendo, finalmente, con Venere amica nel segno del Toro, a imprimere un indirizzo più interessante e solido alla vostra vita sentimentale. Con Urano alleato nel Toro, vi cimenterete in nuovi interessi e vi farete apprezzare per l’originalità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

