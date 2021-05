Oroscopo di oggi 5 maggio

Oroscopo oggi 5 maggio ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Con Giove e Saturno favorevoli dall'Acquario, in amore avrete voglia di fare sul serio, di gettare le basi per un futuro stabile e duraturo. Marte è ostile dal Cancro: siate prudenti soprattutto nelle circostanze che richiedono prontezza di riflessi.

Toro

Una sensazione di pienezza e gioia di vivere caratterizzerà la giornata, grazie alla Luna in Pesci e a Venere e Urano che transitano nel segno. Approfittate della vicinanza che vi garantisce un amico fidato, per realizzare ciò che vi piace di più.

Gemelli

Con la Luna in Pesci avversa a Mercurio, un pizzico d'inquietudine potrebbe invadere i vostri pensieri, rendendovi particolarmente sensibili e ricettivi. In quell'affare valutate tutte le caratteristiche, poi concentratevi su ciò che realisticamente potete ottenere.

Cancro

Luna in trigono a Marte. Avete fatto la vostra scelta, e a questo punto non vi lascerete fermare o distrarre da nessuno per conquistare chi vi piace. Urano è amico: cambiamenti fortunati e straordinarie quanto insperate opportunità di realizzazione.

Leone

A causa di Saturno e Giove contrari, se vi sentite stanchi e sfiduciati, cercate la compagnia di un amico simpatico e ottimista, e presto tornerete in quota. Con Giove nemico, occhio alle finanze. Invece di moltiplicare le entrate, potreste moltiplicare le uscite.

Vergine

La Luna e Nettuno sono nei Pesci: forse vi sentirete inondare da una marea di dubbi. Fatevi aiutare da un familiare a vedere le cose sotto la giusta luce. Meglio non continuare a ignorare questioni poco chiare che vi state trascinando da molto tempo.

Bilancia

Giove e Saturno benevoli dall'Acquario vi infondono magnetismo, fiuto nel muovervi e anche senso pratico e una notevole concretezza. Saturno è alleato: prima di prendere una decisione, rifletterete a lungo, approfondendo i dettagli determinanti.

Scorpione

Non fatevi abbagliare da idee strane, come quella di cambiare qualcosa nella vostra vita non sapendo bene però, né come né perché. Non siate impulsivi! Con Saturno contro, vi sembrerà che tutto proceda sempre uguale, con grande e pesante monotonia.

Sagittario

Mercurio sfavorevole dai Gemelli vi farà sprecare energia in sterili battibecchi. Prima di pronunciare parole che possono ferire, pensateci bene. Un amico vi farà vedere il problema che vi assilla sotto un altro punto di vista e in breve lo risolverete.

Capricorno

Per colpa di Marte in opposizione dal Cancro, più prudenza nella pratica sportiva, soprattutto se non siete abituati a un allenamento regolare. Siate più accorti con il partner. A volte basta un gesto, una parola gentile, per ristabilire l'intesa.

Acquario

Con Saturno austero e frenante nel segno, sarete chiamati a selezionare i rapporti e ad allontanare senza più indugi le situazioni insoddisfacenti. Single. Un intreccio malizioso di avvicinamenti e ritirate vi farà conquistare l'interesse di chi amate.

Pesci

La Luna nel segno sorride a Marte, ma bisticcia con Mercurio: il partner sarà imprendibile. Un momento disponibile, l'attimo dopo insostenibile. A volte lasciare che le cose accadano e prendano il verso che vogliono può riservare delle bellissime sorprese.

