Oroscopo per lo Scorpione e per tutti i segni di oggi 5 e domani 6 maggio

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 5 maggio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Non fatevi abbagliare da idee strane, come quella di cambiare qualcosa nella vostra vita non sapendo bene però, né come né perché. Non siate impulsivi! Con Saturno contro, vi sembrerà che tutto proceda sempre uguale, con grande e pesante monotonia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

