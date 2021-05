Oroscopo per il Capricorno e per tutti i segni di oggi 6 e domani 7 maggio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 maggio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Venere crea un bel trigono con Plutone. Avvertirete con forza la necessità di mettervi in gioco, requisito indispensabile in un vero scambio amoroso. Venere, Urano e Plutone vogliono regalarvi flirt appassionati e incontri destinati a durare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

