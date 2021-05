Oroscopo di oggi 6 maggio

Oroscopo oggi 6 maggio ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Controllate gli eccessi alimentari, con Marte ostile potrebbero essere un modo non salutare di reagire allo stress che avete accumulato. Attenzione: le decisioni prese senza rifletterci troppo potrebbero rivelarsi non essere le più corrette.

Toro

Con queste stelle benevole, le capacità comunicative vi consentiranno di sentirvi apprezzati. Riuscirete anche a conquistare chi vi piace. La visione d'insieme delle problematiche poste da un familiare vi permetterà di dargli una mano a risolverle.

Gemelli

Mercurio è congiunto e Saturno nell'Acquario: riprenderete in considerazione progetti realizzati in passato per adeguarli alle esigenze di oggi. Un amico di esperienza si farà in quattro per aiutarvi a chiarire un equivoco nato con un parente.

Cancro

Considerando la complicità di Venere e Marte, una buona dose di ottimismo vi guiderà, sia nelle esperienze sentimentali sia nel campo delle amicizie. Grazie a Urano, proporrete idee innovative e vedrete che gli altri saranno ben contenti di accoglierle.

Leone

A causa di Saturno opposto, siete poco motivati all'impegno fisico. Desiderate abbandonarvi in un pigro far niente, anziché praticare attività allenanti. Con Giove dissonante dall'Acquario, potreste trovarvi a spendere più del previsto. Siate oculati.

Vergine

La Luna nel segno dei Pesci vi renderà distratti, poco propensi a corteggiare la dolce metà che troverà invece punti positivi per l'intesa. Saprete prevenire i problemi con il vostro partner e trovare soluzioni valide a quelli che si presenteranno.

Bilancia

Giove complice dall'Acquario continua a promuovere i vostri progetti. Guadagni in vista. Cercate di dare una mano anche a chi ne ha bisogno. Schermaglie costruttive con la persona amata che non si farà impressionare dalle vostre pretese.

Scorpione

Per merito della bella Luna in Pesci, imparerete a dare agli altri disinteressatamente e vedrete che anche gli altri saranno con voi altrettanto generosi. Un inciampo economico si risolverà presto non occupandovene da soli, ma con l'aiuto di un esperto.

Sagittario

La Luna in Pesci contraria farà prevalere una forte voglia di agire e di imporvi in tutte le circostanze. Sarebbe bene invece anche un po' di riflessione. Compravendite e affari in primo piano. Con Giove amico, buone opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Capricorno

Venere crea un bel trigono con Plutone. Avvertirete con forza la necessità di mettervi in gioco, requisito indispensabile in un vero scambio amoroso. Venere, Urano e Plutone vogliono regalarvi flirt appassionati e incontri destinati a durare.

Acquario

Superata qualche incertezza iniziale dovuta a Saturno, grazie al munifico Giove, riuscirete a vivere giornate radiose anche nei sentimenti. Vi potrebbe capitare un'occasione d'oro, per un ottimo guadagno che potrete mettere a frutto anche in futuro.

Pesci

Con le belle stelle del vostro cielo, l'intesa con la persona amata continua profonda e soddisfacente. La fiducia reciproca raggiunge buoni livelli. Urano vi è propizio: in arrivo graditissime novità che vi riempiranno, inaspettatamente, di entusiasmo ed energia.

