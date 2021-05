Oroscopo di domani 8 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Con la Luna nel vostro cielo che sorride a Mercurio e Saturno e bisticcia con Marte, in amore avrete intraprendenza e desiderio di conquista. Procederete sull’onda dell’ottimismo. Non vi farete trascinare dalla visione poco positiva di un amico. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Per colpa di Venere quadrata a Giove, sarà un sabato un po’ nervoso e inquieto. Qualsiasi cosa vogliate programmare, sarà bene farlo per tempo. Prudenza nelle spese. Non spendete in modo imprevidente. Affidatevi al parere attento di un esperto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Incoraggiati dalla Luna in sestile a Mercurio, se siete in coppia, potrete dialogare per accordare la migliore linea educativa nei confronti dei figli. Giornata vivace e dinamica, ottimo l’umore e forte il desiderio di escogitare qualcosa di divertente da fare insieme. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Con la Luna avversa a Marte nel segno, scacciate i pensieri grigi: potrebbero condizionarvi mettendo in forse le vostre numerose doti e qualità. Aiuterete un vostro caro amico che vi ha sempre dimostrato di volervi bene e ora è in difficoltà. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Per merito della Luna sorridente in Ariete, la fiducia in voi stessi sale di quota e vi sprona a sdrammatizzare le situazioni più complicate. Giovatevene. Un nuovo amore? Con Venere e Saturno contro, sarà forse un po’ sofferto, ma anche avvincente e seducente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Attenzione a Nettuno che continua la sua opposizione. Una sensazione di sicurezza potrebbe farvi apparire il successo più facile di quanto sia in realtà. La vostra capacità di ascoltare e di aiutare faranno di sicuro centro, sia in famiglia che con gli amici. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Marte vi è ostile dal Cancro: in vista una relazione sentimentale complessa che vi regalerà novità, emozioni, ma anche qualche difficoltà. Grazie a Mercurio e Giove, non metterete in discussione il vostro prestigio con distrazioni e negligenze. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Siete proprio sicuri che le opinioni di un familiare in merito a una vostra recente scelta siano così sbagliate? Provate a rifletterci su... Venere opposta in Toro potrebbe tentarvi e farvi essere, a tavola, un po’ troppo autoindulgenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

La sensazione di non riuscire a capire chi vi circonda vi disorienta, perché amate la chiarezza. Apritevi per primi, gli altri vi seguiranno. Non preoccupatevi, è solo Nettuno contrario, che potrebbe trasmettervi un bel po’ di dubbi e insicurezze. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

A causa di Marte ostile, vi troverete a lavorare con persone molto competitive, ma saprete destreggiarvi meglio di quanto all’inizio credevate. Con Giove e Saturno in orbita silenziosa, tuttavia, meglio riflettere bene prima di passare all’azione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Con le geometrie celesti odierne, dite con chiarezza quello che pensate: solo un dialogo sincero può far diventare la vostra una relazione autentica. Vivrete momenti di malinconia passeggera, nonostante gli sforzi di un amico per tirarvi su di morale! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Venere in Toro vi tiene sotto la sua ala protettiva: rispetterete finalmente l’altrui sensibilità e prima di aprire bocca, conterete fino a mille. Vi libererete subito da situazioni grigie e oramai sterili, facendo ricorso a intelligenza e fantasia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata