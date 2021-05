Oroscopo di oggi 7 maggio

Oroscopo oggi 7 maggio ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Nel pomeriggio, la Luna, Saturno e Giove parteggiano per voi. Con chi amate raggiungerete un accordo piacevole: sintonia di idee ed energie. Vi deciderete a dedicare del tempo a un familiare, che vi sarà grato per la vostra grande generosità.

Toro

Con la Luna in Pesci in sestile a Venere congiunta, in mattinata gestirete le relazioni del vostro team di lavoro in modo piacevole e soddisfacente. Questa amicizia astrale vi farà sintonizzare i ritmi che rischiano di non coincidere tra voi e il partner.

Gemelli

Grazie a Mercurio che transita nel segno, un dialogo sincero e diretto con un vostro caro cancellerà le tensioni vissute recentemente per sciocchi motivi. Saturno è in Acquario: la concretezza, la decisione e la volontà vi porteranno ovunque vorrete.

Cancro

Nel pomeriggio, con la Luna avversa in Ariete, proverete a risolvere una controversia in famiglia, ma avrete più di una difficoltà. Non vi scoraggiate. Assaporerete il brivido delle novità, e lo dovrete a Urano complice, sia in amore che nelle amicizie.

Leone

A causa di Saturno contro, con il partner vi toccherà dimostrare impegno e dedizione, e che vale la pena superare ogni ostacolo per stabilire un'autentica sintonia. Avete la testa piena di idee, ma dovete applicarvi con più slancio, se volete tradurle concretamente.

Vergine

In mattinata la Luna è arcigna: con chi vi è accanto continuerete a sognare e a illudervi a vicenda. Puntate sulla voglia di costruire qualcosa insieme. Marte in favorevole sestile è di sostegno nella realizzazione di operazioni finanziarie, acquisti, affari.

Bilancia

Con la Luna pomeridiana malandrina, se siete single, potrete condurre liberamente il vostro gioco; chi invece è in coppia si lasci guidare per moltiplicare l'intesa. Plutone è maldisposto: con la dolce metà tenderete a celare più che a manifestare i sentimenti.

Scorpione

Con Marte sorridente, avrete una certa grinta che non vi alienerà però simpatie, perché saprete essere gentili e se necessario altruisti nella giusta maniera. La dissonanza di Venere spingerà la dolce metà a eccessive richieste, creando qualche inquietudine.

Sagittario

Per merito della Luna nell'amico Ariete, nel pomeriggio potrete tuffarvi in emozioni forti accettando di partecipare a iniziative di ampio respiro. L'amato, anziché condividere le vostre idee, vorrà fare a modo suo. Vi accorgerete che aveva ragione.

Capricorno

In mattinata la Luna abbraccia Plutone: raccoglierete intorno a voi diverse persone che vi stimano aumentando la sicurezza in voi stessi. Saprete dare la giusta risposta a un imprevisto, circondando con un grande senso di protezione chi vi sta a cuore.

Acquario

Per colpa di Venere ostile, ne farà le spese la vita a due. Non sarete in vena di smancerie e non riserverete a chi vi sta a fianco, né coccole né tenerezze. Mercurio vi aiuterà però a ritrovare una buona intesa mentale e a risolvere alcuni motivi di attrito.

Pesci

Con il partner non tutto è perfetto, ma con la Luna che sorride a Plutone e a Venere, voi sopporterete i suoi sbalzi di umore e lui sopporterà le vostre pretese. Un amico fidato vi darà un supporto pratico per realizzare finalmente un vostro ambizioso progetto.

