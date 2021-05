Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 7 e domani 8 maggio

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 7 maggio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

A causa di Saturno contro, con il partner vi toccherà dimostrare impegno e dedizione, e che vale la pena superare ogni ostacolo per stabilire un’autentica sintonia. Avete la testa piena di idee, ma dovete applicarvi con più slancio, se volete tradurle concretamente. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

