Oroscopo di domani 9 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Anche se la Luna ostile a Plutone creerà un momento d’incertezza, siate fiduciosi, puntate sulle vostre risorse e la situazione cambierà in vostro favore. Con Mercurio in Gemelli, accrescerete il vostro bagaglio culturale, oltre le competenze in campo lavorativo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Accantonate questioni familiari che non vi convincono, e concentratevi sulla realizzazione di un sogno che da tempo occupa i vostri pensieri. Le stelle di oggi vi aiuteranno a rilevare, nella condotta di chi vi vive accanto, l’aspetto migliore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Un regalo da Venere nel vostro cielo: potrete cogliere nello sguardo, nei gesti del partner messaggi che vi faranno sentire compresi e appagati. Nuovi equilibri si stabiliranno anche per la decisione di lasciar andare ciò che ormai appartiene al passato. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Ricordate alla persona con cui avete appena iniziato una relazione che è inutile preoccuparsi del futuro. Meglio assaporare con allegria il presente. Grazie a Marte saprete navigare vittoriosi attraverso le difficoltà, senza perdervi in un bicchier d’acqua! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Con Venere in Gemelli, dunque divenuta finalmente amica, dimenticherete le passate esperienze affettive e volterete pagina con convinzione. Un imprevisto, considerato Urano in Toro, potrebbe cambiare le carte in tavola in qualsiasi momento. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Con Nettuno avverso, vorreste volare via verso universi alternativi, ma vi toccherà restare con i piedi per terra e mettere mano alle noie quotidiane. Forse qualcuno vi ama in gran segreto e non ha il coraggio di farsi avanti... Ve ne siete accorti? Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Con la Luna malandrina, le attenzioni che la dolce metà non vi dedicherà non saranno dovute a noncuranza, ma ai tanti pensieri che gli frullano in testa. Siate chiari, dite a quel familiare di non intromettersi nei vostri affari, e le cose scorreranno via meglio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

A causa di Urano contrario dal Toro, forse in arrivo un cambiamento che vi richiederà determinazione. Lo affronterete senza tanti indugi. Guardandovi intorno vi accorgerete di persone che non aspettano altro che un vostro segno per avvicinarsi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Per colpa di Venere nell’opposto Gemelli, persone a voi vicine potrebbero dimostrare scarso tatto nei vostri confronti. Cercate di non prendervela troppo. Benché non siano tutte favorevoli, riuscirete a volgere a vostro vantaggio le circostanze odierne. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Con la Luna che si quadra a Plutone, ci saranno momenti in cui non vi sentirete capiti da chi amate, cosa che provocherà qualche piccola frizione. In amore, al di là dei turbamenti emotivi di oggi, vi renderete conto di aver finalmente trovato un punto fermo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Le stelle suggeriscono al partner cosa fare per rendervi felici e voi esulterete nel constatare che avete vicino chi vi capisce e la pensa come voi. Saturno è nel segno: cercherete di realizzare in amore un certo equilibrio anche essendo più selettivi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Concentrandovi con fiducia sulla realizzazione di un profondo desiderio, siatene certi, attirerete le energie necessarie per trasformarlo in realtà. Un progetto sta per andare in porto e vi darà grandi soddisfazioni. Non rovinate tutto per arrivare in fretta alla meta. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

