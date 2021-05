Oroscopo per il Toro e per tutti i segni di oggi 8 e domani 9 maggio

Oroscopo Toro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 maggio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Per colpa di Venere quadrata a Giove, sarà un sabato un po’ nervoso e inquieto. Qualsiasi cosa vogliate programmare, sarà bene farlo per tempo. Prudenza nelle spese. Non spendete in modo imprevidente. Affidatevi al parere attento di un esperto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

