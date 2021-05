Oroscopo per il Capricorno e per tutti i segni di oggi 9 e domani 10 maggio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 maggio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Con la Luna che si quadra a Plutone, ci saranno momenti in cui non vi sentirete capiti da chi amate, cosa che provocherà qualche piccola frizione. In amore, al di là dei turbamenti emotivi di oggi, vi renderete conto di aver finalmente trovato un punto fermo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

