Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 9 e domani 10 maggio

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 maggio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Per colpa di Venere nell’opposto Gemelli, persone a voi vicine potrebbero dimostrare scarso tatto nei vostri confronti. Cercate di non prendervela troppo. Benché non siano tutte favorevoli, riuscirete a volgere a vostro vantaggio le circostanze odierne. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

