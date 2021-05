Oroscopo di domani 11 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Nel rendimento scolastico, il disturbo creato da Marte non va drammatizzato. Applicandovi con più energia, eviterete distrazioni che potrebbero rallentarvi. Cercate di darvi regole più salutari, nelle abitudini di tutti i giorni, eliminando comportamenti sbagliati. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Con le geometrie stellari odierne, la vostra disposizione d’animo farà da calamita alle persone intorno che vi dimostreranno sincera ammirazione. Le stelle vi baciano in fronte, vi trasmettono l’ardente desiderio di occuparvi di più di chi vi è caro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Gli equilibri che avete tanto faticato a creare oggi potrebbero mostrare ancora i loro limiti per la scarsa collaborazione della dolce metà. Coltiverete scambi oppure collaborazioni che all’inizio non avevano catturato il vostro interesse. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Controllate l’esigenza di esercitare potere sui vostri familiari. C’è chi tra loro reclama maggiore autonomia: rispettatelo senza recriminare. Con Marte nel segno, è il momento dell’agire attivo più che del rifugiarsi in un mondo romantico. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

A causa di Saturno contro, forse vi verrà chiesto dal partner un piccolo sacrificio. Con Venere amica, in prospettiva vi attende una grande realizzazione. Con Mercurio e Venere complici, nuove e stimolanti amicizie vi assicureranno appoggi e buoni consigli. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Marte è sorridente e Nettuno nemico: potreste ricevere delle proposte, ma occhio a quelle troppo favorevoli per essere realistiche. Con la voglia di far bene, la costanza e la prontezza di spirito, realizzerete i progetti senza troppa fatica. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Se la situazione generale vi mette di malumore, grazie a Venere e Giove dalla vostra parte, avrete vicino delle persone capaci di sostenervi. Vi impegnerete nel far quadrare i conti, facendo attenzione ai contratti, ai pagamenti, alle multe. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Con Saturno ostile, urge con chi amate un chiarimento. Per salvaguardare l’armonia di coppia, non andate a rivangare errori e tensioni del passato. Non è il periodo giusto per investimenti onerosi. Dedicatevi con più cura agli impegni quotidiani. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

La vostra relazione del cuore procede con alti e bassi. Con Mercurio e Venere contrari, puntate su un comportamento spontaneo e sul dialogo. Meglio non ingigantire piccoli imprevisti e intoppi. Portate pazienza e puntate su cambiamenti fruttuosi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Vi avvicinerete a una persona che vi interessa, in modo spontaneo e diretto. E scoprirete che fra voi esistono significativi punti di contatto. Vi avvarrete della consapevolezza che la realtà è fatta di conflitti e la dialettica di opposti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Con la Luna quadrata a Saturno, scalpiterete perché vi sentirete poco compresi e poco accettati, ma a ben guardare è solo una vostra impressione. Potete allentare un po’ la presa e potete finalmente raccogliere i frutti che avete seminato in passato. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Per merito della Luna in Toro in sestile a Nettuno nel vostro cielo, organizzatevi per vivere incontri e situazioni che vi offrano occasioni per una crescita personale. Chi potrà resistervi se giocherete le carte del fascino, della grazia e del vostro innato romanticismo? Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata