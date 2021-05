Oroscopo di oggi 10 maggio

Oroscopo oggi 10 maggio ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Difenderete con fierezza le vostre opinioni, frutto di creatività ed esperienza, e la dimostrazione che avete ragione non si farà attendere. Occhio a Marte contrario, perché farà di tutto per buttare benzina sul fuoco del malumore. Calma! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Con la Luna in sestile a Marte, vorreste che un vostro collega di lavoro fosse più scattante ed efficiente, ma dovrete trovare il modo giusto per dirglielo. Una volta ristabilita la pace e ripristinato un clima rassicurante, non è consigliato dormire sugli allori. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Venere vi vuole felici, vi infonde un’ondata di energie positive, che sfrutterete per andare incontro agli altri con amabilità e buona disposizione d’animo. Non farete proprio nulla che non piaccia anche a chi fa battere forte il vostro cuore. Armonia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

La Luna addolcirà Marte con un sestile, e voi vi porrete verso un familiare con sincerità, generosità e puntando a un dialogo profondo. Potreste trovarvi a fare delle scelte che sottintendono cambiamenti. Siate flessibili e disponibili. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Con la Luna in Toro, sarete un po’ distratti con chi amate. La colpa sarà da addebitare alla voglia di spezzare la routine e di vivacizzare la giornata. Se non andrete solo a caccia dei suoi limiti, con Venere in Gemelli constaterete che il vostro partner è perfetto! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

C’è una persona che da tempo, con pazienza, aspetta un vostro cenno per avvicinarsi. È il momento di dargli una chance. Se la merita di tutto cuore. La dolce metà esprimerà i propri timori, ma voi non avrete voglia di condividerli e taglierete corto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Appena vi sarà possibile, scappate e fate un tuffo nella natura, in questo periodo meravigliosamente rigogliosa, per trarne benessere e ispirazione. Oggi avete l’occasione giusta per dimostrare riconoscenza a chi vi ha sempre aiutati. Ne sarà molto felice. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Affrontate con la maggiore lucidità possibile gli intoppi quotidiani e prestate attenzione anche ai dettagli per evitare fastidiosi contrattempi. Il nervosismo, dovuto a una Luna birichina nel segno del Toro, appesantisce l’atmosfera familiare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Se pensate ancora a una storia del passato e non riuscite a dimenticarla, tentate un riavvicinamento. Magari la fiamma della passione arde ancora. Venere vi infastidisce dai Gemelli e chi vi è accanto si sente trascurato. Piccoli, ma intensi gesti d’amore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Il partner ammira la grande calma con cui affrontate le circostanze della vita, ma fate in modo che non si trasformi anche in distacco nei suoi confronti. Urano dal Toro vi rende disponibili alle novità. Idee ed emozioni, spazi da migliorare, progetti da far nascere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Ci sono lati del carattere di chi amate che non vi entusiasmano, ma con Venere e Giove a vostro favore, oggi ritroverete un’intesa perfetta. Per merito di Mercurio complice, oggi saprete stare alla larga da complicazioni di ogni tipo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

La vita di coppia procede con qualche scossone: non è il periodo migliore per affrontare questioni impegnative. Se possibile, rimandatele a data da destinarsi... Pazientate, presto ritroverete l’armonia a due. Gli sguardi torneranno a posarsi su chi è single... Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

