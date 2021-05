Oroscopo di domani 12 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Con Giove disponibile, saprete mettervi nella giusta luce, e questo vi permetterà di proporre progetti che vi aiuteranno ad acquisire maggiore autostima. La persona amata ce la metterà tutta per attirare la vostra attenzione e per intensificare l'intesa.

Toro

In mattinata la Luna nel segno bisticcia con Giove mentre simpatizza con Plutone: reagirete male, quando vi faranno notare un piccolo errore. Non rimandate un appuntamento importante, che potrebbe avere risvolti e frutti del tutto insperati.

Gemelli

Per merito di Mercurio in trigono a Saturno, nel pomeriggio, con il vostro buonsenso darete una mano a un amico che ha bisogno di aiuto. In famiglia tutti si rivolgono a voi, perché avete dimostrato di essere indispensabili per risolvere difficoltà e intoppi.

Cancro

Dopo tanto provare, finalmente vi renderete conto che la soluzione di un problema era semplice e a portata di mano. Che sollievo! Un po' di movimento all'aria aperta servirà a tonificarvi e a farvi sentire in armonia con il mondo.

Leone

Con Giove nell'opposto Acquario, meglio eliminare gli eccessi alimentari. Cercate di limitare anche gli sforzi estremi, le energie sono un po' in calo. Tutto quello che farete, lo farete un po' a fatica. Lo stress vi richiede di non esagerare con gli impegni.

Vergine

Non siete tanto per i cambiamenti, ma molti di voi non potranno frenare la necessità di operare variazioni nel rapporto con la dolce metà, per rafforzarlo. Riposizionate il tiro, quando vi accorgerete che le previsioni non coincidono con la realtà dei fatti.

Bilancia

Grazie a Venere e Giove, l'amore sarà una vibrazione inebriante che vi farà sentire vivi, su di giri. Sarete ottimi registi di eventi nuovi e coinvolgenti. Avvertite il desiderio di ricaricare le pile, in seguito ad alcune circostanze che vi stanno pesando.

Scorpione

Una mattina all'insegna del nervosismo, per colpa di una Luna in Toro che si diverte a infastidirvi. Con il passare delle ore le cose miglioreranno. Siate più centrati. Non è solo per la difficoltà di intendervi con gli altri, è che siete troppo svagati.

Sagittario

Nel pomeriggio, a causa della Luna in Gemelli, un'intuizione poco azzeccata causerà incertezza, ma ristabilirete presto il controllo della situazione. Non indulgete alla pigrizia, fate movimento all'aria aperta: la bella stagione vi sarà d'aiuto.

Capricorno

La Luna mattutina è amica di Plutone: una persona che ha espresso da un po' di tempo il desiderio di conoscervi vi riserverà delle sorprese. Non imponete la vostra opinione. Più riuscirete ad essere flessibili, più chi amate si avvicinerà con stima e fiducia.

Acquario

Con Mercurio in trigono a Saturno, sfodererete buone capacità di mediazione e con i cari saprete conciliare esigenze e capacità anche differenti. Via libera al vostro desiderio di distrarvi. Godetevi buone letture, ottima musica, la visione di un film interessante.

Pesci

Non sarete molto propensi a subire i tempi e le richieste di una persona con cui avete iniziato una relazione. Volete essere voi a condurre i giochi. Buone occasioni per i single, però non siate distratti! Aprite gli occhi, c'è qualcuno che vi fa il filo...

