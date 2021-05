Oroscopo di domani 13 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Ci sarà una corrente di affetto tra tutti i componenti della famiglia e il merito sarà tutto vostro, trovando soluzioni che vanno bene a tutti. Guardando al di là delle apparenze, vi accorgerete di avere accanto delle persone davvero speciali.

Toro

Mentre il Sole si stringe affettuosamente a Nettuno, anche voi aprite la vostra anima al partner. Sarà un sollievo per voi e un gradito dono per l'amato. Se avete bisogno di un consiglio su come procedere, ricordate che può darvelo solo chi ha esperienza.

Gemelli

La Luna intreccia un abbraccio amoroso con Venere e diversi pianeti del vostro cielo. Non state sognando, le belle cose che vi accadono sono vere! Dimostrerete le emozioni senza timore. Sarete spensierati e conquisterete il cuore di chi ha catturato il vostro.

Cancro

L'amore procede tranquillo, ma non appiattitevi nel tran tran quotidiano. Se siete soli, non sottovalutate una nuova e intrigante conoscenza. Un buon riposo fisico e mentale cancellerà i malesseri che vi accompagnano negli ultimi tempi.

Leone

Con Giove e Saturno contrari, tendete a essere polemici, a farvi saltare la mosca al naso per niente. Siate meno suscettibili e rilassatevi! Confidate le vostre preoccupazioni alla dolce metà, senza temere fraintendimenti o pregiudizi.

Vergine

L'equilibrio di coppia è un po' in bilico. Vi lasciate prendere da considerazioni e paure che rischiano di portarvi lontano dalla realtà e dal partner. Urano è amico: continuerete a introdurre novità nelle vostre attività e a consolidarle nel modo dovuto.

Bilancia

Procederete sulla vostra strada, mentre intorno tutti cercano di distrarvi. Con Giove propizio, la fortuna è dalla vostra parte, procedete con decisione. Continuerete a mettere legna sul fuoco dell'unione con l'amato, valorizzando ancora di più i progetti comuni.

Scorpione

Nettuno benevolo continua a promettervi brillanti profitti in ogni settore. Sarete messi in condizione di esprimere il vostro senso artistico e la fantasia. Potrete sfuggire alla noia della routine, seguendo l'idea estrosa di un amico creativo e simpatico.

Sagittario

Con il partner proverete a conciliare esigenze diverse. Una persona potrebbe mostrare un forte interesse per voi, ma non sarà abbastanza convincente. Alcuni problemi continuano a non allentare la presa. Tanto vale tirarvi su le maniche per risolverli.

Capricorno

Non fatevi condizionare dalle apparenze. Superando certi pregiudizi, scoprirete, con meraviglia, accanto a voi delle persone speciali. Fate la saggia scelta di dare retta al bisogno di riposo, anziché buttarvi in piacevoli ma stressanti attività.

Acquario

Grazie alla Luna in Gemelli in trigono a Saturno nel segno, riuscirete a ottenere l'appoggio di chi vi ama molto più facilmente di quanto avreste creduto. Con Giove e Saturno congiunti, saprete fare i passi giusti, al momento giusto e nella giusta direzione.

Pesci

Disturbati dalla Luna in Gemelli, la giornata trascorrerà all'insegna del dubbio e dell'indecisione. Bisticci con un familiare troppo insistente. Sensibili e intuitivi più che mai, vi basterà una parola per comprendere al volo ciò che è tra le righe.

