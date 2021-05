Oroscopo di domani 15 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Con la Luna e Marte ostili, non sarete disposti a chiudere un occhio di fronte a ciò che non vi va. Anziché battagliare, fareste meglio a rilassarvi. Nuovi sviluppi vi tengono con il fiato sospeso, ma non dubitate perché i nodi si scioglieranno a vostro favore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

L’entusiasmo e la passione rinverdiranno la vostra relazione con una fresca ventata di novità. Possibile incontro positivo per chi è single. Giove vi farà collocare nella giusta prospettiva i problemi, restando calmi in caso di piccoli imprevisti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Mercurio e Venere transitano nel vostro cielo: potrete sfruttare i vostri talenti, grazie all’intelligenza di un superiore che vuole esaltare le risorse di ognuno. Con Venere congiunta, chi è in coppia sappia che le rose di questa primavera profumeranno senza pungere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Seducenti, magnetici e pieni di verve come siete oggi, se cercate l’anima gemella, potrebbe capitare una buona occasione per centrare il bersaglio. La Luna è in trigono a Giove: sistemerete alcune faccende stonate brillando per la vostra abilità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Con Mercurio e Venere complici, quando lo riterrete più opportuno, tirerete fuori estro e inventiva come assi nella manica. E farete faville. Imparate a far cadere le questioni, se non sono di importanza fondamentale. Siate più elastici. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Bilancia

A causa della Luna avversa, sarà una giornata dispersiva. Dovete invece concentrarvi, perché vi verrà richiesta la capacità di valutare i pro e i contro di un progetto. Se dovesse presentarsi un intoppo, basterà chiamare un amico e subito scatterà in vostro aiuto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Con Urano contrario, sarete da prendere con le pinze sia sul lavoro che in famiglia. In arrivo qualche contrattempo, meglio fare attenzione. Tra voi e la persona amata non ci sono né segreti né ombre, grazie all’armonia che siete riusciti a creare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Mercurio e Venere sono vostri nemici: potreste reagire con vigore per cose di poco conto, che sono però la goccia che potrebbe far traboccare il vaso. Per quieto vivere, di norma evitate gli scontri, ma a volte è necessario un sano confronto di idee. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Con la Luna e Marte opposti dal poco favorevole segno del Cancro, oggi sarete ipercritici, insofferenti e anche un po’ troppo autoreferenziali. Date queste ostilità planetarie, mentre siete alla guida, non lasciatevi distrarre dai vostri pensieri. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Saturno staziona nel vostro segno: gli ostacoli che incontrate in questo momento possono essere superati mettendo in campo pazienza e costanza. Mostratevi più empatici con il partner, non potete solo criticarlo e avanzare continue richieste. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Se aspettate l’idea giusta per fare centro o l’ispirazione artistica vincente, con Luna, Giove e Nettuno alleati, oggi basterà uno sforzo minimo. Gli amici vi staranno vicini e vi faranno da sostegno, confermando tra voi una profonda sintonia.

. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

