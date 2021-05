Oroscopo per la Bilancia e per tutti i segni di oggi 14 e domani 15 maggio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 maggio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Ringraziate Saturno, se saprete usare la strategia dell’attesa, aspettare cioè l’occasione per dire e fare le cose giuste al momento giusto. E sarete vincenti! Curare il rispetto delle regole fiscali sarà l’unico modo per evitare le brutte sorprese di un Plutone avverso. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

© Riproduzione riservata