Oroscopo di oggi 14 maggio

Oroscopo oggi 14 maggio ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Grazie a Venere, il vostro fascino è alle stelle. Se siete single, sarete ammaliati da qualcuno, ma continuerete a volare di fiore in fiore. Superare le difficoltà stando a fianco di chi amate aumenterà la fiducia reciproca e ad amplificare la sintonia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Una notizia inattesa e piacevole vi metterà in condizione di modificare all’ultimo momento un programma messo a punto da diverso tempo. Non state sempre a chiedere alla persona del cuore se vi ama oppure no, diventereste tanto noiosi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Con la Luna quadrata a Nettuno, non fatevi distrarre da niente e nessuno. Più agirete con tranquillità più celermente raggiungerete le mete agognate. Non preoccupatevi più del necessario del giudizio degli altri, non ne vale proprio la pena. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Se la vostra economia da un po’ di tempo batte cassa, con Giove che ha iniziato a girare a vostro favore, presto avrete notizie incoraggianti. Anche se avete amore, amicizie, introiti lavorativi, Urano amico dal Toro vi fa desiderare novità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Difenderete le vostre opinioni, frutto di creatività ed esperienza, e la dimostrazione che la ragione sta dalla vostra non si farà attendere. La Luna in Gemelli vi guarda con occhi innamorati e vi esorta a chiarire un malinteso con la persona amata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Prima di procedere con un affare, controllate tutto. Con Nettuno e Giove nemici dai Pesci, contatti e contratti sono a rischio, specie i più impegnativi. Se la comunicazione con un amico lascia a desiderare, proverete a compensare questa mancanza con l’affetto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Ringraziate Saturno, se saprete usare la strategia dell’attesa, aspettare cioè l’occasione per dire e fare le cose giuste al momento giusto. E sarete vincenti! Curare il rispetto delle regole fiscali sarà l’unico modo per evitare le brutte sorprese di un Plutone avverso. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Non perdete tempo in cose che non vi piacciono. Convogliate energie e capacità in ciò in cui vi identificate e che vi appassiona molto. Dimostrare quanto valete, anche se vi costerà molto, diventerà un irrinunciabile punto d’orgoglio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Per colpa della Luna che transita in Gemelli, dunque in opposizione, vivrete una giornata un po’ su di giri, con momenti di nervosismo e di ipersensibilità. È importante quello che dice il cuore, ma bisogna anche rapportare il sentire con la realtà che vivete. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Con Plutone nel vostro cielo, imparerete a non voler competere con chi già in partenza sapete che, nell’attività che state svolgendo, ha più abilità. Grazie al vostro buon senso, riuscirete a non farvi coinvolgere in situazioni che non sono adatte a voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Saturno vi guiderà nell’adottare un atteggiamento lucido e senza eccessi nel valutare gli altri. Saprete dunque quando dare fiducia o diffidare. L’ancora di salvezza che state cercando potrebbe esservi offerta da un amico più esperto e saggio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Fino a questo momento avete seminato, ora che Giove è passato nel vostro segno, è arrivata l’ora di raccogliere frutti abbondanti e succosi. Luna ostile a Nettuno. Non nascondendovi più dietro inutili maschere, il vostro fascino ne risulterà centuplicato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

