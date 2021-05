Oroscopo di domani 16 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

A causa di Plutone ostile, non fatevi abbagliare dall’apparenza che v’incatena a una persona non adatta a voi. La storia fatica a decollare? Meglio troncare. Con questo Plutone, eliminate le abitudini poco salutari, date maggiore peso al vostro benessere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Con la Luna in sestile a Urano, avrete buone carte da giocare e ottime occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva su empatia e disponibilità. La vita a due vi offrirà un’atmosfera di stabilità, anche se non disdegnerete qualche piccante novità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Per merito di Mercurio e Venere nel segno, vi scambierete con chi amate idee interessanti. Farete dei programmi, godendo al massimo della reciproca compagnia. Mercurio vi regalerà uno spirito di osservazione invidiabile. Nulla sfuggirà al vostro sguardo... Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Con la Luna alleata di Marte e di Urano, corpo e anima vibreranno all’unisono, visto le attenzioni passionali, ma anche fantasiose della persona amata. Non deludete chi vi vuole bene: aiutare gli altri, anche solo con un consiglio, farà bene anche a voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Venere è vostra amica: assecondate il vostro gusto per il bello dedicandovi a qualche hobby artistico. Vi aiuterà a liberare la mente e a rigenerarvi. Non mischiate l’amore con gli interessi, per non correre il rischio di ritrovarvi poi in situazioni intricate. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Grazie all’appoggio della Luna in Cancro, agirete nel quotidiano come vostro solito: con ordine, scrupolosità, ma anche con armonia e integrità. Una parola di troppo potrebbe far da detonatore a bisticci o provocare piccoli equivoci in famiglia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Accettando una nuova occupazione, che all’inizio non sembrava fare per voi, vi ritroverete invece a scoprire di possedere qualità impensate. Venere vi promette di raggiungere buoni traguardi, facendo leva su semplicità e capacità di dedizione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Con Saturno contrario dall’Acquario, forse vi accorgerete di aver contato troppo su qualcuno che si sta rivelando poco affine a voi. Saturno in quadrato potrebbe creare così qualche fastidiosa e irritante tensione nella vostra vita affettiva. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Se nell’attività nascerà qualche attrito, non cercate strade tortuose per mettere tutto a tacere, parlate invece con chiarezza, evitando fraintendimenti. Seguite nei dettagli un lavoro già impostato. Non procedete con scorciatoie controproducenti e fuorvianti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Domenica pensierosa, con la Luna opposta. Sarà necessario alimentare la fiducia. Non permettete che i pensieri negativi appesantiscano la giornata. Evitate situazioni poco chiare o che vi costringono a scendere a compromessi poco convincenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Con Saturno congiunto, amici di vecchia data vi esprimeranno il desiderio di condividere i vostri hobby preferiti, ma anche progetti nuovi e ambiziosi. Saprete trovare la soluzione più adatta per una questione complessa, dimostrando la vostra abilità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Giove staziona nel vostro cielo e vi accorgerete con meraviglia che la realtà che volevate cambiare è migliore di quello che credevate. Se la persona amata ha bisogno di aiuto, prendetevi tempo per avere cura di lei e tutto si risolverà per il meglio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

