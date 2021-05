Oroscopo di domani 17 maggio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Venere e Saturno sono alleati: vi darete da fare con il partner per raggiungere un accordo, tanto sugli obiettivi tanto sui modi e le strategie per raggiungerli. Meglio non far incontrare amici comuni, ma tra loro assai diversi, se non volete creare tensioni.

Toro

Grazie al Sole amico della Luna e di Plutone, grande sarà la carica mattutina di energia. Dove arriverete porterete gioia, comunicazione brillante. Urano nel segno vi donerà presto fortunati cambiamenti e straordinarie opportunità di realizzazione.

Gemelli

Mercurio e Venere nel segno in amore vi consentiranno di trovare le parole giuste, ma soprattutto di fare un passo importante al quale pensavate da tempo. Con Venere benevola, una persona amica potrebbe diventare ancora più importante nella vostra vita.

Cancro

Il vostro cielo splendente già di primo mattino vi regalerà una forma smagliante e un tale buonumore che lo riverserete su chiunque vi capiterà vicino. Nelle dinamiche di coppia porterete risposte così concrete e vitali che il partner vi ringrazierà.

Leone

Proseguendo l'opposizione di Saturno dall'Acquario, sarà meglio che continuiate accuratamente a evitare distrazioni e scelte operate d'istinto. Non permetterete, lottando contro Saturno, che qualche inquietudine vi sottragga energie preziose.

Vergine

Con Mercurio e Nettuno ostili, pensare e riflettere a fondo sarà molto utile, ma non esagerate, se non volete finire in inutili elucubrazioni. Forse vi troverete a dover prendere una decisione che difficilmente poi potrete modificare: prudenza!

Bilancia

Marte avverso terrà acceso un clima di leggera agitazione nella vita con il partner. Tenete a bada l'impazienza che vi rende troppo critici e precipitosi. In famiglia non pensate di fare scelte solitarie, se non volete poi dover fronteggiare l'opposizione dei più.

Scorpione

Saturno contro vi butta un po' giù di morale. Tanta la responsabilità e tanto il bisogno di pianificare gli impegni con metodo e organizzazione. Con l'azione energetica di Plutone, se siete single e in cerca di una storia importante, avrete buone possibilità.

Sagittario

Venere in opposizione dai Gemelli vi metterà un po' alla prova. Prendete in considerazione i consigli di un amico che ha a cuore il vostro bene. Con Venere e Giove contrastanti, prudenza: vi state ficcando in situazioni che poi mostreranno dei limiti.

Capricorno

Il Sole sorride a Plutone, ma la Luna ci bisticcia. Mattinata segnata da alti e bassi, ma avrete l'energia necessaria per superare eventuali contrattempi. Con Venere amica e Marte contrario, sceglierete la sincerità e anche l'audacia che ignora i tatticismi.

Acquario

Nel pomeriggio, considerata la Luna in Leone, meglio non lasciarvi coinvolgere in cose che non vi riguardano. Mantenete un atteggiamento indifferente. Saturno staziona nel segno: conoscerete persone di spessore, molto vivaci sotto il profilo intellettuale.

Pesci

Grazie alle ottime intuizioni elargite da Nettuno, riuscirete ad apportare dei cambiamenti che renderanno il lavoro più efficiente e più veloce. Susciterete sicurezza e simpatia in coloro che vi girano intorno. Ne sarete consapevoli e gratificati.

